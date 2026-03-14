Las opciones de AFA para jugar la Finalíssima

Estudiantes otorgó ventajas, Lanús lo venció 1 a 0 y los hinchas se fueron disconformes
Estudiantes otorgó ventajas, Lanús lo venció 1 a 0 y los hinchas se fueron disconformes
Médicos bonaerenses aceptaron la oferta salarial del Gobierno: aumento del 9% y revisión en mayo
Contaminación en la Región: advierten sobre riesgos ambientales tras el embargo millonario a la Provincia
Caso Mateo Yagame: otra prorroga en la definición sobre el futuro del menor acusado del crimen
Choque en 7 y 47: motociclista quedó debajo de un micro y está grave
Volvieron las clases… y las peleas: alumnos a las piñas en el Normal 2 de La Plata
VIDEO.- Entre abrazos, espuma y papel picado: a los 64 años cumplió su sueño en la UNLP
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Tres facultades más de la UNLP eligieron decano y avanza el cronograma electoral
Un clásico de las canchas en La Plata: 81 años y varias décadas vendiendo semillitas a los hinchas
VIDEO.- Robo a patadas en un comercio de City Bell: rompió la puerta de vidrio y escapó con mercadería
El juicio por Johana Ramallo: su mamá se descompensó en plena audiencia
La Fiesta Regional del Maíz, este sábado en la Colonia Urquiza
Daniela Celis sin filtro: habló del “tamaño” de Thiago Medina y desató un momento explosivo en vivo
Más tensión en el PJ tras el cruce entre Bianco y el entorno de Mayra Mendoza
Crecen las filas y las demoras en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Para EEUU el nuevo líder supremo de Irán está “herido y probablemente desfigurado”
Choque, vuelco y caos de tránsito en La Plata: "Tuvieron que patearle el parabrisa para que salga"
Comienza la inscripción al Examen de Residencias de Salud para la Provincia
Apareció el video: así un policía de la Bonaerense tuvo sexo al lado de un patrullero
TRIBUNA DE VECINOS.- Entre la falta de agua y las pérdidas, La Plata es la capital de las canillas secas
"El Jardín Botánico está olvidado": preocupación de los vecinos por el estado de Parque Saavedra
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
Una reconocida marca internacional diseñó ropa con toque argentino: Eva Perón, Mafalda, churros y más
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tapia se reunió con Domínguez, quien le mostró todo su apoyo para elegir la sede. El encuentro no saldría de Europa
La AFA le realizó una contrapropuesta a la UEFA con opciones como sede para disputar el partido entre Argentina y España por la Finalíssima, que fue pautado para el 27 de marzo. Claudio Tapia dejó en claro que el encuentro no se disputará en España, pero si es flexible para que se dispute en Europa.
El presidente de la AFA recibió el apoyo de Alejandro Domínguez, el mandatario de la Conmebol, para que la sede no sea el Santiago Bernabéu como quiere España. El ente máximo del fútbol sudamericano está de acuerdo con la postura de Tapia y la dirigencia del fútbol argentino de que el duelo continental se dispute en cancha neutral.
Ante esto, se realizó una contrapropuesta a la UEFA donde se dejó en claro que el choque se disputará en Europa y puso como opciones Portugal, Inglaterra e Italia. La Federación Española dejó en claro que no piensa jugar en otro continente, más allá que estaban la opción de Estados Unidos. En ese sentido, AFA aceptó la petición pero siempre y cuando España no sea local.
En cuánto a la opción del estadio Monumental, la misma quedó descartada ya que le otorgaría una localía a la Selección y también, por no estar disponible para esta fecha, ya que habrá un recital de AC/DC.
La idea es que la final se dispute en Inglaterra, Italia o Portugal. UEFA evaluará la idea
Si bien restan dos semanas para que se dispute el partido, la idea es resolver la situación en las próximas horas. Si no hay acuerdo, la suspensión tomará forma y el encuentro sería reprogramado. Además Argentina quiere que se solucione todo rápido ya que en caso de que la Finalíssima no se lleve a cabo, debería buscar un amistoso para la Fecha FIFA de esos días. Y en caso de no lograrlo, la Selección llegaría con poco rodaje al Mundial, algo que le genera mucha preocupación a Lionel Scaloni.
LE PUEDE INTERESAR
Liga Profesional
LE PUEDE INTERESAR
El Apertura de la Liga Amateur levanta el telón
Si bien hay optimismo en que la UEFA acepte el pedido de Argentina, también existe la posibilidad de que la Selección tenga que negociar algún amistoso. La idea era disputar un encuentro competitivo, para evaluar jugadores de cara a la lista definitiva para la Copa del Mundo.
Uno de los que se refirió a la Finalíssima fue Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la Selección. Y mostró confianza en caso de que se juegue el partido: “Nosotros estamos preparados para jugar la Finalíssima y, ante cualquier cambio que haya, nos reinventamos y nos volvemos a preparar como hacemos siempre con cada partido”
Además, en diálogo con “Como te va”, se refirió a los jugadores que queden afuera del Mundial: “Lo peor que te pasa en la Selección, es tener que decirle a un jugador que no va a un Mundial o a una Copa América. Es un golpe muy duro, te ponés en la piel del otro. Lo mejor y lo más claro es poder hablarlo de frente”
Desde las 20.30, Inter Miami visita a Charlotte por la cuarta fecha de la Conferencia Este de la MLS. Lionel Messi se perfila para ser titular en las Garzas, ya que buscará marcar su gol número 900. Televisa Apple TV.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí