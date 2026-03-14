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Deportes |Le hizo una contrapropuesta a la uefa para el partido con españa

Las opciones de AFA para jugar la Finalíssima

Tapia se reunió con Domínguez, quien le mostró todo su apoyo para elegir la sede. El encuentro no saldría de Europa

Las opciones de AFA para jugar la Finalíssima

tapia no quiere saber nada con una localía de españa / web

14 de Marzo de 2026 | 02:47
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La AFA le realizó una contrapropuesta a la UEFA con opciones como sede para disputar el partido entre Argentina y España por la Finalíssima, que fue pautado para el 27 de marzo. Claudio Tapia dejó en claro que el encuentro no se disputará en España, pero si es flexible para que se dispute en Europa.

El presidente de la AFA recibió el apoyo de Alejandro Domínguez, el mandatario de la Conmebol, para que la sede no sea el Santiago Bernabéu como quiere España. El ente máximo del fútbol sudamericano está de acuerdo con la postura de Tapia y la dirigencia del fútbol argentino de que el duelo continental se dispute en cancha neutral.

Ante esto, se realizó una contrapropuesta a la UEFA donde se dejó en claro que el choque se disputará en Europa y puso como opciones Portugal, Inglaterra e Italia. La Federación Española dejó en claro que no piensa jugar en otro continente, más allá que estaban la opción de Estados Unidos. En ese sentido, AFA aceptó la petición pero siempre y cuando España no sea local.

En cuánto a la opción del estadio Monumental, la misma quedó descartada ya que le otorgaría una localía a la Selección y también, por no estar disponible para esta fecha, ya que habrá un recital de AC/DC.

La idea es que la final se dispute en Inglaterra, Italia o Portugal. UEFA evaluará la idea

Si bien restan dos semanas para que se dispute el partido, la idea es resolver la situación en las próximas horas. Si no hay acuerdo, la suspensión tomará forma y el encuentro sería reprogramado. Además Argentina quiere que se solucione todo rápido ya que en caso de que la Finalíssima no se lleve a cabo, debería buscar un amistoso para la Fecha FIFA de esos días. Y en caso de no lograrlo, la Selección llegaría con poco rodaje al Mundial, algo que le genera mucha preocupación a Lionel Scaloni.

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Si bien hay optimismo en que la UEFA acepte el pedido de Argentina, también existe la posibilidad de que la Selección tenga que negociar algún amistoso. La idea era disputar un encuentro competitivo, para evaluar jugadores de cara a la lista definitiva para la Copa del Mundo.

“ESTAMOS PREPARADOS”

Uno de los que se refirió a la Finalíssima fue Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la Selección. Y mostró confianza en caso de que se juegue el partido: “Nosotros estamos preparados para jugar la Finalíssima y, ante cualquier cambio que haya, nos reinventamos y nos volvemos a preparar como hacemos siempre con cada partido”

Además, en diálogo con “Como te va”, se refirió a los jugadores que queden afuera del Mundial: “Lo peor que te pasa en la Selección, es tener que decirle a un jugador que no va a un Mundial o a una Copa América. Es un golpe muy duro, te ponés en la piel del otro. Lo mejor y lo más claro es poder hablarlo de frente”

VA POR EL GOL 900

Desde las 20.30, Inter Miami visita a Charlotte por la cuarta fecha de la Conferencia Este de la MLS. Lionel Messi se perfila para ser titular en las Garzas, ya que buscará marcar su gol número 900. Televisa Apple TV.

 

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