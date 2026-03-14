El Apertura de la Liga Amateur levanta el telón

unidos de olmos, el vigente tricampeón de la liga / sofía salomón

Se terminó la larga espera. Los dieciséis equipos que animarán el torneo Apertura de Primera A 2026 (y los dieciséis de la Primera B) ya están listos para saltar a la cancha. Atrás quedaron los días de pretemporada, los amistosos y la preparación definitiva para encarar la nueva temporada que comienza esta tarde a las 16.

Las novedades de este año son los regresos a la máxima categoría de For Ever y Peñarol Infantil, que lograron ascender a finales del año pasada. Las ausencias (bajaron a la B) del Centro Ringuelet y Asociación Iris. Y la continuidad del Círculo Cultural Tolosano, que logró evitar el descenso a través de la Promoción.

En cuanto a la modalidad de juego, será la misma respecto de los últimos años: Habrá un Apertura y Clausura. También dos descensos (por promedio) y una Promoción.

Si bien hay que recorrer toda una temporada, los clubes que participan en la A saben cómo empezarán este 2026. For Ever y Peñarol, al ser los ascendidos, se suman a la tabla desde cero.

Con el 2023 en el pasado, ahora suman las temporadas 2024, 2025 y lo que sumen en la presente temporada. De esta manera, Nueva Alianza arrancará complicado en zona de Promoción a 9 puntos de su histórico rival, Everton.

El Círculo Tolosano, que divide diferente, se encuentra hoy entre estos dos; mientras que CRIBA, Polideportivo Gonnet y Alumni son otros que podrían complicarse de no sumar desde el comienzo un buen colchón de unidades.

En contraposición y como en las últimas campañas, los mejores promedios los tienen Unidos de Olmos, ADIP y San Lorenzo.

EL TRICAMPEÓN HARÁ DE LOCAL EN ATALAYA

Unidos de Olmos, que se adjudicó las últimas tres ediciones del torneo liguista, inicia su camino del Apertura debutando de local en Atalaya ante San Lorenzo de Villa Castells, ya que la Liga aún no habilitó la cancha del Azulgrana. Mientras que la jornada inaugural tendrá otro plato fuerte: el clásico entre Everton y Nueva Alianza, en el predio de 7 y 629.

Con respecto a For Ever, un verdadero “peso pesado” dentro de la Liga Amateur, hará su estreno en la división superior (regresó tras nueve años en el ascenso) ante Las Malvinas, en 528 y 140. En tanto que otro de los debutantes, Peñarol Infantil, se presenta en Villa Castells (485 y 10) donde lo espera ADIP.

La jornada inaugural tendrá, además, estos partidos: Alumni vs. Deportivo Gonnet (70 y 148); CC. Tolosano vs. CRISFA (528 y 116); Asociación Brandsen vs. CRIBA (52 y 161) y Estrella vs. Fomento (8 y 169, Berisso).

ALTAS Y BAJAS DE TÉCNICOS

Para este año, algunos equipos de Primera han mantenido su entrenador; mientras que otros optaron por el cambio. A continuación, los entrenadores de cada equipo:

* ADIP: Asumió Marcelo “Lomo” Salinas (con pasado en Estudiantes) en reemplazo de Rodrigo “Cubo” Nieto.

* ALUMNI: Mariano González fue ratificado en el cargo. Había asumido a finales del Clausura pasado en reemplazo de Francisco Frei.

* ASOCIACIÓN CORONEL BRANDSEN: Damián Pasalagua continúa en el cargo.

* CÍRCULO TOLOSANO: Nicolás Martín sigue al frente del plantel superior.

* CRIBA: Juan Fontanella prosigue en el cargo de entrenador.

* CRISFA: Nicolás Terminiello fue confirmado para continuar este año.

* ESTRELLA: Continúa como entrenador Damián Zeín.

* EVERTON: Después de dirigir 20 años al Decano, Gustavo Bianco estará al frente del plantel que actúa en AFA. Mientras que Hernán Vercesi será el entrenador en la Liga.

* FOMENTO: El plantel superior seguirá siendo dirigido por la dupla Lucas Cabillón / Bautista Giampieri.

* FOR EVER: Lucas Ricciardi, el mismo técnico que consiguió el ascenso, continuará al frente del equipo.

* LAS MALVINAS: Asumieron Pablo Jofré y Facundo Portillo reemplazan en el cargo a Franco Rojo.

* NUEVA ALIANZA: Facundo Dadi se mantiene al frente del “albinegro”.

* PEÑAROL INFANTIL: Fabián Testa continúa al frente del equipo de Primera.

* POLIDEPORTIVO GONNET: Fue ratificado en el cargo Juan Ignacio Pomo.

* SAN LORENZO (VC): Maximiliano Badell (ex Estudiantes, Cambaceres y San Carlos) asumió este año la conducción técnica del equipo.

* UNIDOS DE OLMOS: Sin cambios en el “tricampeón”: Leandro Sarco se mantiene como entrenador.