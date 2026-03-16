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Deportes |VENCIÓ 4-3 A UNIÓN

Buena victoria del femenino en el inicio del nuevo torneo

16 de Marzo de 2026 | 02:12
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Gimnasia levantó dos desventajas (perdía 2-0 y 3-2) y derrotó 4-3 a Unión de Santa Fe. Micaela Adorno, Lali Esquivel (ambas de penal), Abril Coronel y Florencia Gaetán fueron las autoras de los goles.

No la pasó bien Gimnasia durante gran parte del partido. Se encontró dos goles abajo en el primer tiempo y lo igualó con sendos penales de Micaela Adorno y Marilyn Esquivel, con muy buenas ejecuciones. En el complemento, cerca de los 35 minutos el Tatengue se puso nuevamente en ventaja, pero las Triperas fueron al ataque en el final y la ingresada Abril Coronel convirtió su primer gol en la máxima categoría. Y sobre el final, un golazo de Florencia Gaetán le dió la victoria al conjunto tripero.

El equipo inicial de Silvana Villalobos en El Bosquecito formó con Sofía Olivera; Marianela González Sanz, Lucila Aste, Anahí Arias, Eliana Stábile; Estefanía Gauto, Pilar Casas, Micaela Adorno; Marilyn Esquivel; Juana Souto, Florencia Gaetán.

En el complemento ingresaron Daiana Cantero por Juana Souto, Abril Coronel en lugar de Marianela González Sanz y Loana Bernhard reemplazó a Estefanía Gauto.

Otros resultados: Racing 6-Lanús 0; River 3-Huracán 1; SAT 1- Belgrano 0 y Newell’s 0-San Luis 0.

 

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