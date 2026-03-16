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El Mundo |POR UNA AFECCIÓN RENAL

Bolsonaro sigue en terapia intensiva

Bolsonaro sigue en terapia intensiva

Jair Bolsonaro

16 de Marzo de 2026 | 02:51
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El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mostró una leve mejoría en su función renal tras varios días internado en terapia intensiva, aunque los médicos señalaron que aún no existe una previsión de alta debido a la neumonía que afecta su estado general.

Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado de urgencia el viernes desde la prisión de Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia, hacia un hospital de la capital brasileña luego de presentar fiebre alta, baja saturación de oxígeno, sudoración intensa y escalofríos.

Según el último parte médico, el exmandatario evolucionó con estabilidad clínica y registró una mejoría en los indicadores renales, que el sábado habían mostrado un deterioro preocupante. Sin embargo, el aumento de marcadores inflamatorios en sangre llevó a los especialistas a reforzar el tratamiento con antibióticos para combatir una neumonía bacteriana bilateral.

CUADRO DELICADO

El equipo médico explicó que el cuadro requiere monitoreo permanente en la unidad de cuidados intensivos, por lo que todavía no se contempla su salida del área crítica.

La salud de Bolsonaro arrastra complicaciones desde el atentado que sufrió durante la campaña presidencial de 2018, cuando fue apuñalado en un acto político. Aquella agresión lo obligó a atravesar múltiples cirugías abdominales y dejó secuelas que todavía afectan su organismo, entre ellas episodios recurrentes de hipo y vómitos.

El líder de la derecha brasileña, que gobernó entre 2019 y 2022, permanece detenido desde septiembre pasado luego de que el Supremo Tribunal Federal lo condenara a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de desconocer el resultado electoral que dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.

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Los abogados del exmandatario solicitaron en varias ocasiones que se le conceda prisión domiciliaria por motivos de salud, pero hasta ahora el tribunal rechazó esos pedidos.

 

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