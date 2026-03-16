River ganó y sigue letal con el Chacho

Gimnasia falló en defensa, perdió 3 a 2 con Independiente de Mendoza y se arruinó una tarde que había empezado muy bien
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias
Crimen de Kim Gómez: mañana se conocerá el fallo contra el joven acusado de homicidio
Más aumentos: desde mañana viajar en micro de La Plata a CABA será más caro
VIDEO. Así fue el violento asalto de dos motochorros a un kiosco en La Plata
GOLES. Boca se despertó del letargo gracias a Merentiel y empató el partido con Unión
La AFA respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España
VIDEO. Eduardo Domínguez estalló tras una nueva derrota del Atlético Mineiro
Rosario siempre estuvo cerca: más de 300 mil personas abrazaron a Fito en un reencuentro histórico con su ciudad
Robaron en una iglesia evangelista de La Plata: forzaron una puerta, tomaron cerveza y huyeron con varios objetos
Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación
Alak participó del 45° aniversario de la Casa de Portugal "Virgen de Fátima"
River, con goles de Driussi y Subiabre, le ganó 2 a 0 a Sarmiento en el Monumental
VIDEO. “Dicen que estoy muerto”: Netanyahu ironizó sobre los rumores de su muerte
Ricky Sarkany y el recuerdo de su hija Sofía, a casi cinco años de su fallecimiento: "Siento que está acá con nosotros"
Se rompió la cadena de pagos en el Gran La Plata y el sistema cruje
La arena avanza: médanos que tapan calles y el frágil equilibrio de la Costa Atlántica bonaerense
Menos sexo, más tecnología: jóvenes, pantallas y una intimidad en pausa
Colapinto terminó 10º en el GP de China y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 tras más de un año
La filosa pregunta de Mirtha Legrand a Moria Casán sobre Susana Giménez
La agenda deportiva del domingo con mucho fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Impactante choque en Plaza Italia: un auto se estrelló contra una columna de luz
La agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata
Domingo soleado y con máxima de 31º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero
Arrestaron a Luciana, exGran Hermano, por haber robado a un turista
Cuánto debe ganar una familia para ser de clase media en la Argentina
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
El Millonario mostró una buena versión y no pasó sobresaltos en el Monumental. Segunda victoria al hilo con Coudet
En el Monumental, River derrotó 2-0 a Sarmiento y sigue en alza en la Zona B del Torneo Apertura, gracias a los tantos de Sebastián Driussi y Ian Subiabre. De esta manera, el Millonario acumuló su segunda victoria al hilo desde la llegada de Eduardo Coudet y se mantiene firme en zona de playoffs.
Un primer tiempo que River tuvo el dominio absoluto del juego, pero que encontró los caminos para lastimar después de los primeros 20 minutos. Al Millonario le faltó fluidez ante un equipo que se dedicó a defender y que solo buscó cruzar mitad de cancha de manera aislada.
La primera chance clara para River fue a través de un remate alto de Martínez Quarta, tras un córner. Pero el momento en que se rompió el partido fue en el minuto 39, cuando Gabriel Díaz vio la segunda amarilla y dejó con 10 hombres a Sarmiento.
Y dos minutos más tarde, el Millonario abrió el marcador: tras un buen centro de Kendry Páez y luego de una disputa con Burrai y Santamaría, Sebastián Driussi convirtió el 1-0 con un exquisito tanto de taco.
River tomó confianza y tuvo contra las cuerdas a Sarmiento en los minutos finales, con mucho juego por las bandas y asociaciones. Y esa superioridad se vio aún más en el complemento, donde el equipo de Coudet contó con varias situaciones de peligro.
Primero, Burrai le sacó un remate a Galván, mientras que después, mandó al córner un tiro de media distancia de Rivero, que fue bastante peligroso.
Independiente y Racing buscan ganar terreno
Belgrano y Talleres no salieron del empate
River jugó mucho por las bandas y fue prolijo a la hora de manejar la pelota, ante un Sarmiento que nunca pudo inquietar y que buscó con el ingreso de Churín, algún pelotazo aislado.
Burrai mantuvo con vida al Verde con grandes atajadas, como un remate furioso de Marcos Acuña, que sacó de gran manera.
Recién a los 25 minutos pudo sentenciar el marcador: Moreno, de gran nivel, generó una buena jugada individual y un posterior pase para Ian Subiabre, quien con categoría definió de zurda el 2-0 ante el arquero.
El Monumental fue un fiesta con el tanto, ya que los hinchas vieron otra actitud en el equipo y una mejora en el funcionamiento. Coudet aprovechó para darle minutos a algunos futbolistas cuestionados como Kevin Castaño, Paulo Díaz y Maxi Salas, quienes recibieron algunos silbidos durante sus ingresos.
Si bien River tuvo varias chances para ampliar con Rivero y Montiel, se quedó con una victoria importante para mantenerse firme en los playoffs y para empezar a tomar vuelo de cara al futuro. De esta manera, logró la segunda victoria al hilo en el Torneo Apertura desde la llegada de Eduardo Coudet. Y volvió a ser aplaudido por los hinchas en el Monumental.
¡EL TACO DE DRIUSSI! Gran recurso del delantero de River para marcar el 1-0 del Millonario de Coudet ante Sarmiento en el Más Monumental por el #TorneoApertura.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026
ZURDAZO CRUZADO DEL PIBE Y BESO AL ESCUDO: gran asistencia de Aníbal Moreno y definición de Subiabre para marcar el 2-0 del River de Chacho Coudet ante Sarmiento en el Más Monumental.
