Deportes |2-0 A SARMIENTO POR LOS GOLES DE DRIUSSI Y SUBIABRE

River ganó y sigue letal con el Chacho

El Millonario mostró una buena versión y no pasó sobresaltos en el Monumental. Segunda victoria al hilo con Coudet

16 de Marzo de 2026 | 02:07
En el Monumental, River derrotó 2-0 a Sarmiento y sigue en alza en la Zona B del Torneo Apertura, gracias a los tantos de Sebastián Driussi y Ian Subiabre. De esta manera, el Millonario acumuló su segunda victoria al hilo desde la llegada de Eduardo Coudet y se mantiene firme en zona de playoffs.

Un primer tiempo que River tuvo el dominio absoluto del juego, pero que encontró los caminos para lastimar después de los primeros 20 minutos. Al Millonario le faltó fluidez ante un equipo que se dedicó a defender y que solo buscó cruzar mitad de cancha de manera aislada.

La primera chance clara para River fue a través de un remate alto de Martínez Quarta, tras un córner. Pero el momento en que se rompió el partido fue en el minuto 39, cuando Gabriel Díaz vio la segunda amarilla y dejó con 10 hombres a Sarmiento.

Y dos minutos más tarde, el Millonario abrió el marcador: tras un buen centro de Kendry Páez y luego de una disputa con Burrai y Santamaría, Sebastián Driussi convirtió el 1-0 con un exquisito tanto de taco.

River tomó confianza y tuvo contra las cuerdas a Sarmiento en los minutos finales, con mucho juego por las bandas y asociaciones. Y esa superioridad se vio aún más en el complemento, donde el equipo de Coudet contó con varias situaciones de peligro.

Primero, Burrai le sacó un remate a Galván, mientras que después, mandó al córner un tiro de media distancia de Rivero, que fue bastante peligroso.

River jugó mucho por las bandas y fue prolijo a la hora de manejar la pelota, ante un Sarmiento que nunca pudo inquietar y que buscó con el ingreso de Churín, algún pelotazo aislado.

Burrai mantuvo con vida al Verde con grandes atajadas, como un remate furioso de Marcos Acuña, que sacó de gran manera.

Recién a los 25 minutos pudo sentenciar el marcador: Moreno, de gran nivel, generó una buena jugada individual y un posterior pase para Ian Subiabre, quien con categoría definió de zurda el 2-0 ante el arquero.

El Monumental fue un fiesta con el tanto, ya que los hinchas vieron otra actitud en el equipo y una mejora en el funcionamiento. Coudet aprovechó para darle minutos a algunos futbolistas cuestionados como Kevin Castaño, Paulo Díaz y Maxi Salas, quienes recibieron algunos silbidos durante sus ingresos.

Si bien River tuvo varias chances para ampliar con Rivero y Montiel, se quedó con una victoria importante para mantenerse firme en los playoffs y para empezar a tomar vuelo de cara al futuro. De esta manera, logró la segunda victoria al hilo en el Torneo Apertura desde la llegada de Eduardo Coudet. Y volvió a ser aplaudido por los hinchas en el Monumental.

