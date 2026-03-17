Trump afirma que “aniquiló” al régimen iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país ha “literalmente aniquilado” al régimen iraní en la tercera semana de la guerra y aseguró que la ofensiva militar redujo drásticamente la capacidad de ataque de Teherán.

Durante una reunión en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, el mandatario sostuvo que las fuerzas estadounidenses golpearon más de 7.000 objetivos en todo el territorio iraní. Según Trump, los ataques provocaron una caída del 90% en los lanzamientos de misiles balísticos y del 95% en los ataques con drones.

El presidente aseguró además que la aviación y la armada iraníes han sido prácticamente eliminadas y que más de un centenar de buques militares fueron hundidos o destruidos. “Han sido literalmente aniquilados”, declaró.

Trump también dijo que no está claro si el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, sigue con vida. “No sabemos si está muerto o no. Nadie lo ha visto”, afirmó, calificando la situación como “inusual”.