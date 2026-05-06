Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |VALLEJO NO FUE A TRIBUNALES POR PROBLEMAS DE SALUD

El financista ligado a Tapia no declaró y citan a exdirectivos del fútbol

El financista ligado a Tapia no declaró y citan a exdirectivos del fútbol

Ariel Vallejo

6 de Mayo de 2026 | 03:25
Edición impresa

El empresario Ariel Vallejo, titular de la empresa Sur Finanzas que es investigado por la Justicia por sus estrechos vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no se presentó a declarar hoy ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

La decisión había sido anticipada por sus representantes legales, quienes alegaron razones de salud para postergar el trámite procesal en el marco de la causa por presunto lavado de activos.

La citación de Vallejo se produjo luego de que la Justicia recolectara pruebas que indicarían la existencia de una estructura destinada a la triangulación de fondos.

Según los antecedentes del caso, el foco de la investigación está puesto en el cambio de cheques que la entidad madre del fútbol argentino realizaba en la financiera y en la ayuda económica a distintos clubes del fútbol argentino para presuntamente facilitar el desvío de dinero.

MÁS CITACIONES

A través de Sur Finanzas, y con aval del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Vallejo financió y fue sponsor de varios clubes.

En ese marco, la financiera, la AFA y 18 clubes fueron allanados.

LE PUEDE INTERESAR

Bullrich se reunió con el presidente de Chile

LE PUEDE INTERESAR

Otra baja: se fue el titular de la obra social de militares

Una de esas entidades fue Banfield, cuyo expresidente, Eduardo Spinosa, y otros exdirectivos del club fueron citados a indagatoria para mediados de junio por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en un acuerdo con la financiera de Vallejo que habría perjudicado al club.

Los de Banfield son los primeros directivos de clubes citados a indagatoria por delitos en su vínculo con Sur Finanzas, una empresa que financió y fue sponsor de varias entidades. En la causa se investiga a otra quincena de clubes: Barracas Central, Deportivo Armenio, Racing Club, Acassuso, Dock Sud, Estrella del Sur, Excursionistas, Independiente, Morón, y Temperley, entre otros.

De acuerdo con el expediente judicial, en 2023 Spinosa firmó dos acuerdos con Sur Finanzas. “En julio de 2023 suscribieron el primer mutuo por U$S 500.000, para devolver U$S 590.000 en una cuota a vencer en enero 2024, mientras que en octubre de 2023 firmaron un nuevo mutuo por U$S 500.000, comprometiéndose a restituir a Sur Finanzas Group S.A. dos cuotas de U$S 280.000, una a vencer en diciembre de 2023 y otra en enero de 2024”, detalló la fiscal federal Cecilia Incardona en su pedido de indagatoria.

Agregó que “los imputados obligaron al Club Atlético Banfield a devolver, en menos de seis meses, un total de U$S 1.150.000, de los cuales U$S 150.000 constituyen los intereses de las obligaciones contraídas”.

En los acuerdos firmados, concluyó la fiscalía, Sur Finanzas entregó los dólares “en dinero efectivo y en la citada moneda antes del acto de la firma”. Algo que “impidió cualquier tipo de trazabilidad bancaria y control institucional, otorgándole a los directivos la liquidez marginal necesaria para operar por fuera de los registros contables del club, consolidando la infidelidad societaria y el perjuicio económico”.

Además, la investigación determinó que con los fondos que no ingresaron a Banfield los acusados compraron vehículos y propiedades.

Por otro lado, el diputado de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso -denunciante en una de las causas contra el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino-, anticipó una presentación en la Cámara de Apelación Penal para “enfrentar el apriete, las denuncias y la persecución contra los periodistas y denunciantes en la causa AFA de parte ‘del Tesorero’”. Fue luego de que el abogado que defiende a Toviggino, Gregorio Dalbón, acusara al legislador de desobedecer una orden judicial “que le prohíbe acercarse, contactar o referirse por cualquier medio” al tesorero.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Confirman los horarios de los cruces de 8vos entre Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez

FOTOS. ¡A 30 años del histórico 6-0 de Gimnasia a Boca, en la inauguración de palcos en La Bombonera!

Cayó el ladrón que golpeó y le robó a nene de 12 años mientras iba a la escuela en La Plata

El Pincha en Perú con ausencias y un probable once

El cielo se pone gris en La Plata y lanzan alerta por tormentas: ¿cuándo llegan?

Clausuraron el supermercado Vea de 2 y 45: los motivos

VIDEO.- En facultades y colegios de la UNLP hay temor a perder cursadas tras otra semana de paro docente

VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante
+ Leidas

Todo listo para subir 25% la tarifa de los taxis

Noche de Copa: Estudiantes quiere estar a la altura

“Espero seguir acá por muchos años más”

Manto sagrado Los hinchas del Pincha, presentes

Encierro en el crucero: así se vive el brote de hantavirus

Estudiantes quiere cambiar la historia ante los equipos peruanos

Boca: hizo agua en Ecuador y encendió las alarmas

Lanús sufrió un duro cachetazo en Bolivia
Últimas noticias de Política y Economía

Los mensajes de Adorni: peritarán el celular del contratista

Milei no suelta al jefe de Gabinete ante presiones

Gastos y deudas por más de US$ 800.000, en la mira de la Justicia

Con un Macri más alejado de Milei, Francos asoma en el horizonte del PRO
Policiales
Crimen en Los Hornos: el crudo relato de una madre devastada
Casación confirmó la condena contra el ex fiscal Tomás Moran
Entradera a una mujer en Gorina
Sigue preso en Brasil el platense acusado de racismo
Una noticia esperada no aplaca las quejas en Tolosa
Espectáculos
“Ganamos otra vez”: la condena quedó firme y Darthés pasará los próximos años en prisión
Lautaro Mazza: vivir, crear y cantar sin red
Una orquesta sinfónica trae al escenario las melodías de ABBA
Molière ex machina: el dramaturgo es el último resucitado por la IA
Una exmodelo explica el “método Epstein”
Información General
Carry on pago: aerolíneas comienza a cobrar por el equipaje de cabina
Piden a Argentina no encarecer los pasajes aéreos
Amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares
La crisis del almuerzo laboral: más argentinos comen peor, menos o saltean la comida
Crean un registro de agrimensores sociales para ampliar el acceso al hábitat en la Provincia
Deportes
Noche de Copa: Estudiantes quiere estar a la altura
Manto sagrado Los hinchas del Pincha, presentes
Estudiantes quiere cambiar la historia ante los equipos peruanos
“Espero seguir acá por muchos años más”
¿Conti le gana el duelo a Giampaoli para Vélez?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla