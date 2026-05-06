El financista ligado a Tapia no declaró y citan a exdirectivos del fútbol

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Caso Sur Finanzas: el empresario Ariel Vallejo no se presentó a declarar ante la Justicia
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El empresario Ariel Vallejo, titular de la empresa Sur Finanzas que es investigado por la Justicia por sus estrechos vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no se presentó a declarar hoy ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.
La decisión había sido anticipada por sus representantes legales, quienes alegaron razones de salud para postergar el trámite procesal en el marco de la causa por presunto lavado de activos.
La citación de Vallejo se produjo luego de que la Justicia recolectara pruebas que indicarían la existencia de una estructura destinada a la triangulación de fondos.
Según los antecedentes del caso, el foco de la investigación está puesto en el cambio de cheques que la entidad madre del fútbol argentino realizaba en la financiera y en la ayuda económica a distintos clubes del fútbol argentino para presuntamente facilitar el desvío de dinero.
A través de Sur Finanzas, y con aval del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Vallejo financió y fue sponsor de varios clubes.
En ese marco, la financiera, la AFA y 18 clubes fueron allanados.
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Una de esas entidades fue Banfield, cuyo expresidente, Eduardo Spinosa, y otros exdirectivos del club fueron citados a indagatoria para mediados de junio por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en un acuerdo con la financiera de Vallejo que habría perjudicado al club.
Los de Banfield son los primeros directivos de clubes citados a indagatoria por delitos en su vínculo con Sur Finanzas, una empresa que financió y fue sponsor de varias entidades. En la causa se investiga a otra quincena de clubes: Barracas Central, Deportivo Armenio, Racing Club, Acassuso, Dock Sud, Estrella del Sur, Excursionistas, Independiente, Morón, y Temperley, entre otros.
De acuerdo con el expediente judicial, en 2023 Spinosa firmó dos acuerdos con Sur Finanzas. “En julio de 2023 suscribieron el primer mutuo por U$S 500.000, para devolver U$S 590.000 en una cuota a vencer en enero 2024, mientras que en octubre de 2023 firmaron un nuevo mutuo por U$S 500.000, comprometiéndose a restituir a Sur Finanzas Group S.A. dos cuotas de U$S 280.000, una a vencer en diciembre de 2023 y otra en enero de 2024”, detalló la fiscal federal Cecilia Incardona en su pedido de indagatoria.
Agregó que “los imputados obligaron al Club Atlético Banfield a devolver, en menos de seis meses, un total de U$S 1.150.000, de los cuales U$S 150.000 constituyen los intereses de las obligaciones contraídas”.
En los acuerdos firmados, concluyó la fiscalía, Sur Finanzas entregó los dólares “en dinero efectivo y en la citada moneda antes del acto de la firma”. Algo que “impidió cualquier tipo de trazabilidad bancaria y control institucional, otorgándole a los directivos la liquidez marginal necesaria para operar por fuera de los registros contables del club, consolidando la infidelidad societaria y el perjuicio económico”.
Además, la investigación determinó que con los fondos que no ingresaron a Banfield los acusados compraron vehículos y propiedades.
Por otro lado, el diputado de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso -denunciante en una de las causas contra el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino-, anticipó una presentación en la Cámara de Apelación Penal para “enfrentar el apriete, las denuncias y la persecución contra los periodistas y denunciantes en la causa AFA de parte ‘del Tesorero’”. Fue luego de que el abogado que defiende a Toviggino, Gregorio Dalbón, acusara al legislador de desobedecer una orden judicial “que le prohíbe acercarse, contactar o referirse por cualquier medio” al tesorero.
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