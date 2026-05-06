Reclamo de un sector docente por salarios

Docentes de la Ciudad reclaman ante el gobierno bonaerense por salarios adeudados, atrasos en la actualización de los haberes y el corte de un programa alimentario para las familias.

Se trata del sector Multicolor de Suteba, opositor a la conducción de la delegación La Plata y provincial de ese gremio docente.

En ese contexto, convocan para hoy a las 11 a una protesta frente a la gobernación provincial y luego a la cartera educativa bonaerense.

Desde el sector denuncian que el salario docente en la provincia de Buenos Aires “se encuentra entre los más bajos del país” y que la mayoría de los trabajadores de la educación se ve obligada a tomar doble o triple cargo para poder llegar a fin de mes.

A su vez rechazaron la suspensión del programa MESA Bonaerense, “un recurso importante para miles de familias que dependen de la asistencia alimentaria en las escuelas”.