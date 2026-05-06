Bullrich se reunió con el presidente de Chile

Patricia Bullrich, la senadora nacional de La Libertad Avanza, mantuvo una reunión con José Antonio Kast, presidente de Chile. De gira en el país trasandino, la jefa del bloque habló de temas de seguridad con el mandatario de derecha.

En su cuenta de X, publicó que fue un encuentro positivo, en el que logró compartir la experiencia que tuvo en el ministerio de Seguridad frente a “la guerra sin cuartel contra las organizaciones criminales y en el combate al crimen organizado, un camino que Chile está decidido a encarar con coraje y decisión, como lo hicimos en la Argentina”. Y completó: “Este encuentro retoma lo que el propio Kast le transmitió al presidente Milei antes de asumir: hacer en Chile lo que logramos en Argentina. Ley y Orden. Hoy damos el primer paso y el inicio de una doctrina compartida: el que la hace, la paga”.

Más temprano, la exministra de Seguridad participó en el foro “La Otra Mirada” sobre Geopolítica y Seguridad. Allí expuso sobre la siguiente problemática: “Cómo el crimen organizado transnacional y la fragilidad institucional amenazan la soberanía de nuestros países”.

Compartió panel con Trinidad Steinert, Ministra de Seguridad Pública de Chile; Daniel Lansberg-Rodríguez, especialista en riesgo geopolítico; y Richard Kouyoumdjian, vicepresidente ejecutivo de AthenaLab.

“Gracias a Nicolás Ibáñez, presidente de La Otra Mirada, por la invitación y la organización. Y a Chris Miller, experto en geopolítica y tecnología, y José García Ruminot, Ministro de la Segpres de Chile, por sus exposiciones”, expuso Bullrich. Y dejó un mensaje: “La lucha contra el crimen organizado es global. Sin orden y sin instituciones fuertes, no hay país ni libertad que se sostenga”.

El lunes mantuvo un encuentro con el alcalde Mario Desbordes en momentos en que se alimentan las versiones de que Bullrich buscaría candidatearse el año próximo para jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.