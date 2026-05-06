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Política y Economía |EDILES OPOSITORES DENUNCIARON AGRESIONES FÍSICAS DENTRO Y FUERA DEL RECINTO

Violencia en el Concejo de Villa Gesell tras el rechazo al presupuesto

Violencia en el Concejo de Villa Gesell tras el rechazo al presupuesto

X (@clarincom)

6 de Mayo de 2026 | 03:20
Edición impresa

La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en un clima de extrema tensión cuando ediles opositores fueron agredidos tras rechazar el presupuesto municipal para 2026 impulsado por la gestión del intendente Gustavo Barrera. El episodio, registrado en videos difundidos en redes sociales, generó un inmediato repudio de dirigentes y fuerzas políticas.

Una de las principales afectadas fue la concejal del PRO Clarisa Armando, quien aseguró que las agresiones se produjeron tanto dentro del recinto como al momento de retirarse. Según relató, incluso personal de salud que asistía a una edil descompensada fue atacado. La dirigente apuntó contra militantes vinculados al oficialismo peronista y denunció que hubo amenazas en un contexto de fuerte tensión política.

Además, cuestionó el accionar de las autoridades del cuerpo deliberativo, al sostener que no se tomaron medidas para restablecer el orden ni garantizar la seguridad de los presentes. Otros concejales, como Luis Vivas, también habrían resultado heridos durante los incidentes.

El presupuesto rechazado incluía, según la oposición, aumentos significativos en tasas municipales, mayor gasto público y la creación de nuevas áreas de gestión. También se mencionaron tensiones previas con sectores sindicales, particularmente vinculados al servicio de recolección y barrido, como parte del contexto del conflicto.

Tras los hechos, los concejales opositores radicaron denuncias policiales y anticiparon que ampliarán la presentación ante la Justicia para solicitar medidas de protección.

Dirigentes de distintos espacios repudiaron lo ocurrido y reclamaron una investigación. “En Villa Gesell, te envían a los matones cuando les pides que cuiden el dinero de los vecinos. Mi solidaridad con Adrián Domínguez, Pollo Herrera y Ceci Villegas, agredidos por la gente del alcalde Gustavo Barrera”, denunció el diputado nacional Pablo Juliano.

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Desde La Libertad Avanza calificaron el hecho como de “gravedad institucional”, mientras que referentes del PRO exigieron sanciones para los responsables. También se pronunciaron otros legisladores nacionales y provinciales, quienes reclamaron garantías para el ejercicio democrático en el distrito.

 

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