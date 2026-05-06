Lo básico, 2.2% arriba en abril: alimentos y bebidas lo que más golpea
Lo básico, 2.2% arriba en abril: alimentos y bebidas lo que más golpea
VIDEO.- Crimen en Los Hornos: el crudo relato de una madre devastada
Los mensajes de Adorni: peritarán el celular del contratista
El vapeo, una práctica que no esperó el “blanqueo” y reabre la polémica
“Ganamos otra vez”: la condena quedó firme y Darthés pasará los próximos años en prisión
Una iniciativa para mejorar el servicio de micros en la Región
Gastos y deudas por más de US$ 800.000, en la mira de la Justicia
Con un Macri más alejado de Milei, Francos asoma en el horizonte del PRO
Crisis en los hospitales de la UBA: condicionan la atención sanitaria
El financista ligado a Tapia no declaró y citan a exdirectivos del fútbol
Violencia en el Concejo de Villa Gesell tras el rechazo al presupuesto
Realizarán simulacro de emergencia en la estación YPF de 7 y 32
Música por la paz en la Catedral, a cargo de un artista armenio
Sigue el cicloturismo en la Región con recorridas adaptadas por el frío
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en un clima de extrema tensión cuando ediles opositores fueron agredidos tras rechazar el presupuesto municipal para 2026 impulsado por la gestión del intendente Gustavo Barrera. El episodio, registrado en videos difundidos en redes sociales, generó un inmediato repudio de dirigentes y fuerzas políticas.
Una de las principales afectadas fue la concejal del PRO Clarisa Armando, quien aseguró que las agresiones se produjeron tanto dentro del recinto como al momento de retirarse. Según relató, incluso personal de salud que asistía a una edil descompensada fue atacado. La dirigente apuntó contra militantes vinculados al oficialismo peronista y denunció que hubo amenazas en un contexto de fuerte tensión política.
Además, cuestionó el accionar de las autoridades del cuerpo deliberativo, al sostener que no se tomaron medidas para restablecer el orden ni garantizar la seguridad de los presentes. Otros concejales, como Luis Vivas, también habrían resultado heridos durante los incidentes.
El presupuesto rechazado incluía, según la oposición, aumentos significativos en tasas municipales, mayor gasto público y la creación de nuevas áreas de gestión. También se mencionaron tensiones previas con sectores sindicales, particularmente vinculados al servicio de recolección y barrido, como parte del contexto del conflicto.
Tras los hechos, los concejales opositores radicaron denuncias policiales y anticiparon que ampliarán la presentación ante la Justicia para solicitar medidas de protección.
Dirigentes de distintos espacios repudiaron lo ocurrido y reclamaron una investigación. “En Villa Gesell, te envían a los matones cuando les pides que cuiden el dinero de los vecinos. Mi solidaridad con Adrián Domínguez, Pollo Herrera y Ceci Villegas, agredidos por la gente del alcalde Gustavo Barrera”, denunció el diputado nacional Pablo Juliano.
LE PUEDE INTERESAR
Alak se reunió con Pichetto, Monzó y Bossio
LE PUEDE INTERESAR
El testigo declaró que el funcionario pagó US$ 3.500 solo por la cascada
Desde La Libertad Avanza calificaron el hecho como de “gravedad institucional”, mientras que referentes del PRO exigieron sanciones para los responsables. También se pronunciaron otros legisladores nacionales y provinciales, quienes reclamaron garantías para el ejercicio democrático en el distrito.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí