Música por la paz en la Catedral, a cargo de un artista armenio

El sábado 9, en la Catedral se presentará el maestro Gagik Gasparyan en un encuentro musical cuyo objetivo de generar un espacio de conciencia y un mensaje compartido en favor de la paz mundial. Gasparyan toca el duduk, un instrumento de viento con más de 3.000 años de historia. Comenzará a las 17.30. Organizan UGAB Buenos Aires y la Catedral platense y la Cátedra Libre de Pensamiento Armenio de la UNLP.

El destacado músico llega a la región tras completar una gira por Europa. La propuesta invita a los vecinos a conectar con el sonido profundo y emotivo de este instrumento tradicional armenio en un marco arquitectónico único. La entrada para el concierto en la sede de calle 14 Nº 950 será libre y gratuita, con ingreso por estricto orden de llegada hasta completar la capacidad del recinto.