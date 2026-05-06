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Política y Economía |EL SUELDO DEL MINISTRO NO SUPERA LOS US$ 5.000

Gastos y deudas por más de US$ 800.000, en la mira de la Justicia

Gastos y deudas por más de US$ 800.000, en la mira de la Justicia

Manuel Adorni

6 de Mayo de 2026 | 03:29
Edición impresa

Cómo afrontó y afrontará los pagos y deudas pendientes, además de cuál es el verdadero origen de los fondos de Manuel Adorni, es uno de los grandes interrogantes que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete se propone despejar.

Con una cifra que crece a medida que se suman nuevas revelaciones y mientras aumenta la cantidad de dinero que deberá justificar ante la Justicia, del expediente en curso surge que el funcionario ha acumulado pasivos superiores a los 800.000 dólares desde que llegó al poder como parte del gobierno de Javier Milei. En contraste, su salario bruto estuvo congelado en 3,5 millones de pesos hasta enero de este año, cuando un decreto presidencial lo elevó a 7,1 millones de pesos (menos de 5.000 dólares mensuales).

Los pagos ya realizados suman al menos 463.658 dólares: el contratista Matías Tabar declaró bajo juramento de decir la verdad que cobró 245.000 dólares en efectivo por remodelar la casa del country Indio Cuá (las refacciones superan en más del doble al precio de compra declarado por la vivienda).

En operaciones inmobiliarias se registran otros 5.000 dólares como canon de ingreso al barrio privado; más los 120.000 dólares por esa vivienda de Exaltación de la Cruz; 60.000 dólares entre la seña del departamento de Caballito y la cancelación parcial de una hipoteca y 10.000 dólares en honorarios de escribanía.

VIAJES, PROPIEDADES Y MÁS

En viajes, la Justicia calcula Adorni y su familia gastaron 14.474 dólares en Aruba (solo entre pasajes en primera clase y hotel) y 7.830 dólares por el vuelo privado a Punta del Este, a lo que se agregan los 5.154 dólares por el regreso de Bettina Angeletti desde Nueva York en primera clase.

A eso se suma una estadía en el Llao Llao de Bariloche por más de 9 millones de pesos, pagada tres meses después desde una cuenta de titular desconocido.

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Las deudas vigentes alcanzan 335.000 dólares: 70.000 dólares más intereses del 11 por ciento anual adeudados a dos mujeres policías federales (que financiaron con hipoteca la compra de Indio Cuá), 200.000 dólares sin intereses a dos jubiladas que financiaron el departamento de Caballito y 65.000 dólares en un acuerdo verbal (por fuera de la escritura) con el hijo de una de las jubiladas, Pablo Martín Feijoo. Ambas hipotecas vencen en noviembre de este año.

Un patrón común a seguir por los investigadores es que la mayoría de los desembolsos en dólares y en pesos que hizo Adorni en el último tiempo fueron en efectivo.

A lo ya mencionado hay que añadirle los gastos corrientes: expensas calculadas en 500.000 pesos mensuales por el departamento que los Adorni tienen en Parque Chacabuco y 700.000 pesos en Indio Cuá más impuestos, servicios, cuotas de los colegios privados de sus hijos, patente y seguro de vehículos y mantenimiento de seis propiedades.

En el marco de la causa a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo contable de la Procuración, es la que debe determinar si los ingresos declarados por el jefe de Gabinete justifican un crecimiento patrimonial sobre el que, advirtió, solo hablará ante la Justicia.

 

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