El dólar retrocedió, al igual que el riesgo país

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El dólar oficial cerró ayeren $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, con una baja de $10 respecto a la jornada anterior. La divisa acumuló así un descenso diario de 0,73% y profundiza su tendencia bajista, acercándose nuevamente al umbral de los $1.400.
En el segmento minorista, el tipo de cambio en bancos se ubicó entre $1.415 y $1.425 para la venta, con picos de hasta $1.472. En paralelo, el dólar blue mostró un leve repunte de 0,36%, cotizando en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.
Por su parte, el tipo de cambio mayorista también operó en baja y cerró en $1.393, tras caer $9,5 (-0,7%), manteniéndose por debajo de los $1.400 y a $319 del techo cambiario actual de $1.712,43. En el mercado financiero, el dólar MEP se sostuvo en $1.448,5, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.494,1.
En el frente externo, las reservas del Banco Central de la República Argentina alcanzaron los US$45.907 millones, tras la compra de US$69 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
En el mercado de deuda, los bonos soberanos exhibieron mejoras: los Bonares subieron hasta 0,4% y los Globales hasta 1,3%, lo que impulsó una caída del riesgo país a 554 puntos básicos, con una baja diaria de 0,7%.
En la renta variable, el índice S&P Merval retrocedió 0,3% hasta los 2.759.256,6 puntos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Entre las acciones líderes, se destacaron las subas de Loma Negra (+6,7%) y Transportadora de Gas del Norte (+4,4%), mientras que Aluar (-2,7%) y Pampa Energía (-2,3%) registraron las mayores caídas.
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En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas mostraron resultados mixtos: Ternium (+2,6%) y Loma Negra (+1,7%) lideraron las alzas, mientras que Supervielle (-3,5%) y Banco Macro (-2%) encabezaron las bajas.
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