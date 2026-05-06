Crecen las quejas por las pérdidas en la calle

Las filtraciones de agua son uno de los reclamos más comunes entre los vecinos de la Ciudad, con denuncias que se repiten a diario por pérdidas en distintos puntos del casco urbano que no tienen respuesta.

Uno de los casos se registra en 7 y 60, donde un frentista alertó por una filtración sobre una vereda que representa un peligro para quienes circulan por el lugar. Se trata de una avería en la red de agua de Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) situada a pocos metros de la ochava de una gomería, en diagonal 78, frente al edificio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El vecino advirtió por el derroche de agua, pero también por el riesgo de accidentes. “El sector está resbaladizo y es fácil caerse y terminar lastimado. Por acá pasan chicos, gente grande y personas que van apuradas al trabajo”, señaló.

A esta situación se suma otro punto crítico en 1 y 57, donde se registra una doble pérdida de agua. “Sale a borbotones”, describió un transeúnte que circula a diario por la zona. Además, indicó que a 30 y 50 metros, en dirección a calle 56, se detectan otras dos filtraciones, lo que agrava el panorama en el área. “Es un peligro”, agregó.