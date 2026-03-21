Avanza la causa por la muerte de Eugenia Carril

La causa por la muerte de Eugenia Carril sumó en las últimas horas una resolución clave. Según supo EL DIA, el juez de Garantías Juan Pablo Masi rechazó los planteos de nulidad impulsados por la defensa, pero al mismo tiempo dejó sin efecto la elevación a juicio en esta etapa, con el objetivo de profundizar la investigación.

El magistrado dispuso avanzar con una serie de pericias psicológicas y psiquiátricas sobre el imputado, medidas que habían sido solicitadas por la defensa y que ya cuentan con fecha en la Asesoría Pericial de La Plata.

En ese contexto, Julio Cornelio Guerra Torres (41), acusado por el embiste vehicular que terminó con la vida de la joven de 18 años en Villa Elvira, continuará detenido mientras se desarrollan estos estudios y se definen los próximos pasos del expediente. Si bien no prosperaron los intentos de anular la acusación, tampoco se avanzará por ahora hacia el juicio oral.