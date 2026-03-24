El cine llora la partida de Rómulo Berruti

El periodista y crítico del cine, Rómulo Berruti, murió a los 88 años. Enseguida, el país se sumió en un recuerdo: el de “Función privada”, el ciclo que encabezó junto a Carlos Morelli, donde se presentaban películas de cine de autor y se revalorizaba a las producciones locales.

Berruti le entregó al cine seis décadas de entrega silenciosa, rigurosa y profundamente amorosa. Pero fue aquel programa la que brindó una ventana del cine argentino y mundial. Un porgrama, además, que llegó con la democracia

Nacido el 23 de octubre de 1937, Berruti se acercó al mundo del espectáculo de la mano de su tío, el dramaturgo Alejandro Berruti. Comenzó a escribir para El mundo y Crítica, aunque se consolidó como crítico de pluma elegante y precisa en Clarín.

Pero la televisión le ofreció un escenario masivo para acercar al público a su gran amor, el cine: “Función privada” marcó una época y se transformó en una verdadera puerta de acceso al cine de autor y a la producción nacional, acercando propuestas muchas veces relegadas a un público amplio y diverso, con una mirada pedagógica y apasionada que distinguía a ambos conductores.

“Rómulo nos dejó. Y el vacío es tan abismal como doloroso. Pero también la memoria es tan indeleble como estimulante”, escribió ayer Morelli para despedir a su compañero y amigo, que en 1987 recibió el Premio Konex, uno de los reconocimientos más prestigiosos del país, uno de tantos reconocimientos a una carrera ilustre.