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El Mundo |MERCADOS INESTABLES

Wall Street abajo y el crudo supera los 100 dólares

La volatilidad global crece por temores sobre el suministro y presiones inflacionarias que inquietan a los inversores

25 de Marzo de 2026 | 02:49
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El precio del petróleo volvió a escalar ayer por encima de los 100 dólares por barril y reavivó la volatilidad en los mercados globales, en una jornada en la que Wall Street cerró con caídas tras el fuerte rebote del día previo. La suba del crudo reflejó la persistente incertidumbre sobre el suministro energético y su impacto en la economía mundial.

El barril de Brent, referencia internacional, trepó un 4,55% y se ubicó en 104,49 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 4,79% hasta los 92,35 dólares.

La recuperación se dio luego del desplome registrado en la jornada anterior, lo que evidencia la extrema sensibilidad del mercado a cualquier señal sobre la oferta global de energía. Uno de los factores clave detrás de la suba es la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo de petróleo. Las restricciones en ese corredor generan temores sobre interrupciones en el suministro, lo que presiona al alza los precios y aumenta la prima de riesgo geopolítico.

En paralelo, los mercados bursátiles mostraron un comportamiento dispar. En Europa, las principales plazas cerraron con variaciones moderadas: Londres avanzó un 0,72%, Milán un 0,42% y París un 0,23%, mientras que Fráncfort registró una leve caída del 0,07%. El índice paneuropeo también se movió con cautela, reflejando la falta de definiciones claras en el frente energético.

En Estados Unidos, en cambio, predominó el tono negativo. El Dow Jones retrocedió un 0,18% hasta los 46.124 puntos, el S&P 500 perdió un 0,37% y el Nasdaq cayó un 0,84%. El retroceso se explicó en parte por una toma de ganancias tras el rally previo, pero también por la persistencia de factores de riesgo que siguen pesando sobre los inversores.

Entre ellos, el encarecimiento del petróleo vuelve a encender las alarmas inflacionarias, lo que podría condicionar futuras decisiones de política monetaria. Un crudo más caro impacta directamente en los costos de producción y transporte, y puede trasladarse a los precios finales, complicando los intentos de moderar la inflación en las principales economías.

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Además, el mercado enfrenta otros focos de incertidumbre, como las dudas sobre el crecimiento global, la evolución del crédito y el impacto de nuevas tecnologías en distintos sectores. Esta combinación de factores mantiene a los inversores en una postura cautelosa, con movimientos bruscos ante cada novedad.

En otros activos, el oro retrocedió un 0,16%, mientras que la plata avanzó un 0,61%, en un contexto donde los refugios tradicionales no logran captar plenamente la demanda ante la volatilidad general.

Así, con el petróleo nuevamente en niveles elevados y las bolsas sin una dirección clara, los mercados transitan un escenario de alta sensibilidad, donde cualquier cambio en el equilibrio entre oferta y demanda energética puede redefinir rápidamente el rumbo financiero global.

El barril de crudo Brent, referencia internacional, trepó un 4,55% y se ubicó en 104,49 dólares

 

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