La Copa Argentina se pone al día

Con la disputa de dos partidos de los 32avos de final, la Copa Argentina comienza a definir los cuadros para la continuidad en los 16avos de final.

En el primer turno se enfrentarán Atlético Tucumán y Sportivo Barracas desde las 19:00 en el Estadio Ciudad de Caseros. Los tucumanos derrotaron a Gimnasia y lograron la primera victoria desde la llegada de Julio Falcioni, que les sirvió como desahogo tras un muy mal inicio del campeonato.

Por su parte, Sportivo Barracas comenzó una nueva temporada en la Primera C soñando con ascender a la Tercera División del fútbol argentino. El equipo marcha segundo en el Grupo B con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. Está a dos puntos del líder General Lamadrid, que tiene un partido más.

El ganador de este partido se clasificará a la próxima ronda donde espera Talleres de Córdoba, que sufrió hasta el final pero venció 2-0 a Argentino de Merlo en Rosario.

A segundo turno, Banfield y Real Pilar se enfrentarán desde las 21:15, en el Estadio Alfredo Beranger de Temperley.

Mientras el Taladro se metió de lleno en la pelea por un lugar entre los ocho mejores de la Zona B tras ganarle a Tigre, Real Pilar marcha quinto en la tabla de la Primera B con nueve puntos, gracias a tres triunfos y dos caídas que lo dejaron a cuatro unidades del líder Excursionistas.