Damonte será el nuevo entrenador de Aldosivi

En una decisión que busca dar un golpe de timón inmediato, la dirigencia de Aldosivi confirmó que Israel Damonte será el nuevo director técnico del primer equipo. El nuevo DT llega con la misión de revertir un arranque de Torneo Apertura 2026 sin victorias y asegurar la permanencia en la máxima categoría.

Tras el despido de Guillermo Farré hace una semana y el interinato de Facundo Oreja, el Tiburón se decantó por Damonte, quien recientemente finalizó un breve ciclo en Boston River de Uruguay, club en el que dirigió solo cinco partidos del torneo y el repechaje de la Copa Sudamericana, que lo sorteó con éxito.

Junto con la llegada del nuevo entrenador se dará el regreso de un viejo conocido: Damonte estará acompañado por Pablo “Payaso” Lugüercio, quien dejó una huella imborrable en el “Tiburón” entre 2014 y 2017. Durante su etapa como jugador, Lugüercio disputó 81 partidos, marcó 14 goles y fue pieza fundamental en el histórico ascenso a Primera División en 2014.

La idea es que el nuevo DT asuma hoy para preparar el trascendental duelo pendiente de la fecha 7 ante Argentinos Juniors en el Estadio José María Minella.

Damonte se impuso en la consideración de la Comisión Directiva por sobre otros nombres de peso como Néstor “Pipo” Gorosito y Cristian “Ogro” Fabbiani, principalmente por su perfil de “especialista” en batallas por la permanencia.

Aldosivi se encuentra en una situación crítica en la tabla de promedios. La gestión de Farré, aunque logró la permanencia la temporada pasada, no pudo encontrar el rumbo en este 2026, acumulando apenas un puñado de puntos en las primeras 12 fechas.

“Buscamos un perfil con carácter, que conozca el barro de la pelea por no descender y que pueda inyectarle ánimo a un plantel que está golpeado”, confiaron fuentes cercanas a la dirigencia del club portuario.

Aldosivi tiene apenas cinco puntos, producto de cinco empates, todos como local. En cambio cayó en otros cinco partidos. Le queda uno pendiente. Está muy comprometido.