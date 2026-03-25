Veinte años no es nada Cómo es el especial que celebra el aniversario de “Hannah Montana”

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Tatuada, con la mirada ajada por los años en el centro de la escena, con el rostro marcado por el paso de la vida, aún así se reconocía a Hannah Montana en Miley Cyrus cuando la cantante y actriz apareció en la alfombra roja del evento que celebró el estreno del especial por los 20 años de la serie juvenil que lanzó su carrera.
El especial, estrenado ayer en Disney+, reunió a Cyrus con miembros del elenco en Los Ángeles en un evento donde la artista confesó que el hito de los 20 años le ha dado la oportunidad de ver al personaje y a la serie desde “una nueva perspectiva”.
“Poder estar ahora desde afuera, ser adulta y formar parte de esto de una manera que no podía cuando estaba en medio de todo antes, con todo el caos, el horario y las actuaciones”, manifestó Cyrus. “Ahora simplemente se convierte en una celebración. Así que es una nueva perspectiva. Me encanta”.
El especial de aniversario celebra 20 años desde el estreno de la serie. Filmado frente a una audiencia en vivo, incluye material de archivo y se centra en una entrevista con Cyrus, ahora de 33 años y una auténtica estrella pop, realizada por la presentadora de pódcast Alex Cooper.
Incluye varios números musicales, comenzando con el himno de la serie “The Best of Both Worlds” y terminando con una nueva canción dedicada a la Cyrus más joven. También aparecen amigos y familiares, incluido su padre, Billy Ray Cyrus, con quien Miley Cyrus intenta recrear el apretón de manos de la serie. Selena Gomez, que interpretó a una rival, también aparece, al igual que la cantautora Chappell Roan, quien habla de la influencia de Miley Cyrus en su carrera.
Al dirigirse al público en el estreno, Miley Cyrus rindió homenaje tanto a sus compañeros de elenco como a los fans. “Sin todos ustedes, este programa nunca habría sido lo que es, y me encanta decir lo que es, no lo que fue”, afirmó. “Esta noche no se trata de mirar hacia atrás al pasado, sino de lo que todavía significa para nosotros esta noche”, añadió.
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Jason Earles, quien interpretó a Jackson, el hermano de Miley, dijo que ver la serie ahora resalta cuánto tiempo ha pasado. “Creo que si vuelves y ves los episodios, hay suficientes referencias que ya quedaron fechadas, como los viejos teléfonos plegables y esas cosas, que te hacen decir: ‘Oh no, no, este programa fue hace ya un tiempo’”, señaló.
Cody Linley, quien interpretó a Jake Ryan, el novio intermitente de Miley, reflexionó sobre el impacto de encarnar a un ídolo adolescente. “Cuesta creer que hubiera chicas que tenían fotos mías sin camisa en su casillero y me pedían que se las firmara”, contó Linley. “Y es difícil que no se te suba a la cabeza, porque tienes que recordar que es una imagen lo que ellas están viendo, no eres tú”.
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