Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Es por la estratégica comisión bilateral de Inteligencia

En el Congreso, otra disputa entre LLA y el PRO

En el Congreso, otra disputa entre LLA y el PRO
27 de Marzo de 2026 | 01:49
Edición impresa

El oficialismo volvió a reavivar la tensión con el PRO luego de que trascendiera que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, propuso al bonaerense Sebastián Pareja como presidente de la estratégica comisión bicameral de Inteligencia, un lugar que el propio presidente de Diputados, Martín Menem, le había ofrecido a Cristian Ritondo a fines de febrero, con el actual ministro de Interior, Diego Santilli, como testigo de esa negociación.

En el PRO están en llamas porque consideran que, de consumarse el plan de la hermana del Presidente, se estará rompiendo la palabra, una vez más.

Así lo dejaron ver altas fuentes del partido amarillo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

La relación entre la fuerza amarilla y el oficialismo no atraviesa el mejor momento, luego de que La Libertad Avanza le escamoteara cerca de una decena de legisladores nacionales electos por el PRO que saltaron la tranquera y se pasaron al bando libertario.

Además, en el reparto de presidencias en comisiones el PRO tampoco se vio favorecido y quedó afuera de la conducción de comisiones que pretendía como Transportes e Industria.

¿Una “traición”?

Sin embargo, estos desplazamientos son heridas menores en comparación con la probable “traición” a Ritondo, uno de los principales aliados con los que contó el oficialismo en los dos primeros años del gobierno de Milei.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

En medio de la polémica, reuniones con ministros y actividad con Milei

LE PUEDE INTERESAR

Alak y Alonso, junto a jueces y fiscales en mesa de prevención del delito

“Las comisiones las negoció con Martín Menem y ahí acordaron que Inteligencia iba para el PRO, con la presencia de Diego Santilli. Fue a fines de febrero, en vísperas a la apertura de sesiones ordinarias, cuando se empezaron a negociar las comisiones”, indicaron desde el PRO.

Para apuntalar su postura, en el PRO le tiran la pelota a Santilli, quien se encuentra en un lugar incómodo porque, en los papeles, sigue perteneciendo al partido fundado por Mauricio Macri pero su sistema de lealtades se reconfiguró por completo desde que fue ungido ministro de Interior.

En el entorno de Ritondo señalan que Santilli, exdiputado nacional del PRO, estuvo presente cuando Menem le ofreció la bicameral de Inteligencia al jefe del bloque amarillo, y buscan presionar al actual funcionario para que corrobore esa versión, o al menos ponerlo en un brete.

Más allá de que se haya utilizado a Ritondo como fusible, el conflicto remite a la interminable interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. ¿Por qué?

El jefe del bloque del PRO cultiva una relación fluida con el asesor sin cargo, que controla la SIDE, y la hermana busca hacerse del control de la unidad legislativa encargada de controlar el órgano de Inteligencia como una manera de hacerle sombra y establecer una marca personal sobre Caputo.

Mientras el PRO se rasga las vestiduras frente a un nuevo desprecio, Pareja se siente listo para la próxima misión, en caso de que se confirme el llamado. “Siempre se habla de posibilidades y Sebastián dice siempre que él va a estar donde Martín, ‘Lule’, Karina y Javier le pidan”, subrayaron fuentes cercanas al diputado bonaerense.

Nueva embajadora

El oficialismo y aliados respaldaron ayer en una comisión del Senado el pliego de la ex senadora Lucila Crexell, quien mantuvo un fuerte contrapunto con legisladores peronistas por su postulación a la Embajada de Canadá.

El pliego de Crexell tuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, ya que fue respaldada por La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social, con lo cual estaba garantizada la aprobación de este pliego.

Ahora ese dictamen de la comisión, que preside Juan Carlos Pagotto, podrá tratarse en la próxima sesión ordinaria junto a los ascensos militares y otras designaciones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe a metros del Ministerio de Seguridad

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Miramón, listo para regresar al once titular

Se complica la elección del decano en Medicina

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
+ Leidas

Docentes bonaerenses pidieron adelantar el cobro del sueldo

Alak y Alonso, junto a jueces y fiscales en mesa de prevención del delito

El Ejecutivo giró al Concejo la adjudicación de la nueva licitación de los micros en La Plata

Kicillof repartirá a las comunas fondos que recupere de la Nación

Los vuelos de Adorni: el piloto declaró y lo contradijo

En La Plata, el comercio minorista acumula 11 trimestres consecutivos de caída interanual

Quedó firme una condena por un abuso intrafamiliar en La Plata

Sigue el juicio en EE UU contra un Maduro ojeroso y más delgado
Últimas noticias de Política y Economía

Novelli pidió anular el peritaje de su celular en el caso $Libra

La economía creció de la mano del agro y minería

Misterioso texto del financista ligado a la AFA

El dólar sigue bajando y quedó en $1.390, pero retrocedió el riesgo país
Policiales
Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros”
Denuncian oscura trama en expedientes sensibles
El 2025 mostró un descenso en la cantidad de delitos
La causa por Emilia Uscamayta Curi suma un nuevo capítulo en Casación
Accidentes e insultos en otra jornada a puro caos
Espectáculos
Justin Timberlake: el ocaso del “Príncipe del Pop”
Las Chicas del Folk: tradición, energía femenina y cultura de peña
El legado de Virus sube al escenario con Fede Moura
John Malkovich presenta “El infame Ramírez Hoffman”
Emilia vs. Tini: revelan una teoría explosiva sobre el conflicto
Deportes
La Selección se prueba en la Bombonera
¿Messi llega al Mundial?: qué dijo Scaloni
Francia sigue encendido y Brasil no levanta
Italia cumplió con el primer paso y quedó muy cerca del Mundial
Ganó Bolivia y define con Irak su pase mundialista
Información General
Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir
Alerta por chikungunya en Lomas de Zamora por un brote con casos locales
La ANMAT bajo la lupa por el fentanilo mortal: "Hallaron deficiencias en los laboratorios y no tomaron ninguna medida"
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla