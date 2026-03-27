En el Congreso, otra disputa entre LLA y el PRO

El oficialismo volvió a reavivar la tensión con el PRO luego de que trascendiera que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, propuso al bonaerense Sebastián Pareja como presidente de la estratégica comisión bicameral de Inteligencia, un lugar que el propio presidente de Diputados, Martín Menem, le había ofrecido a Cristian Ritondo a fines de febrero, con el actual ministro de Interior, Diego Santilli, como testigo de esa negociación.

En el PRO están en llamas porque consideran que, de consumarse el plan de la hermana del Presidente, se estará rompiendo la palabra, una vez más.

Así lo dejaron ver altas fuentes del partido amarillo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

La relación entre la fuerza amarilla y el oficialismo no atraviesa el mejor momento, luego de que La Libertad Avanza le escamoteara cerca de una decena de legisladores nacionales electos por el PRO que saltaron la tranquera y se pasaron al bando libertario.

Además, en el reparto de presidencias en comisiones el PRO tampoco se vio favorecido y quedó afuera de la conducción de comisiones que pretendía como Transportes e Industria.

¿Una “traición”?

Sin embargo, estos desplazamientos son heridas menores en comparación con la probable “traición” a Ritondo, uno de los principales aliados con los que contó el oficialismo en los dos primeros años del gobierno de Milei.

“Las comisiones las negoció con Martín Menem y ahí acordaron que Inteligencia iba para el PRO, con la presencia de Diego Santilli. Fue a fines de febrero, en vísperas a la apertura de sesiones ordinarias, cuando se empezaron a negociar las comisiones”, indicaron desde el PRO.

Para apuntalar su postura, en el PRO le tiran la pelota a Santilli, quien se encuentra en un lugar incómodo porque, en los papeles, sigue perteneciendo al partido fundado por Mauricio Macri pero su sistema de lealtades se reconfiguró por completo desde que fue ungido ministro de Interior.

En el entorno de Ritondo señalan que Santilli, exdiputado nacional del PRO, estuvo presente cuando Menem le ofreció la bicameral de Inteligencia al jefe del bloque amarillo, y buscan presionar al actual funcionario para que corrobore esa versión, o al menos ponerlo en un brete.

Más allá de que se haya utilizado a Ritondo como fusible, el conflicto remite a la interminable interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. ¿Por qué?

El jefe del bloque del PRO cultiva una relación fluida con el asesor sin cargo, que controla la SIDE, y la hermana busca hacerse del control de la unidad legislativa encargada de controlar el órgano de Inteligencia como una manera de hacerle sombra y establecer una marca personal sobre Caputo.

Mientras el PRO se rasga las vestiduras frente a un nuevo desprecio, Pareja se siente listo para la próxima misión, en caso de que se confirme el llamado. “Siempre se habla de posibilidades y Sebastián dice siempre que él va a estar donde Martín, ‘Lule’, Karina y Javier le pidan”, subrayaron fuentes cercanas al diputado bonaerense.

Nueva embajadora

El oficialismo y aliados respaldaron ayer en una comisión del Senado el pliego de la ex senadora Lucila Crexell, quien mantuvo un fuerte contrapunto con legisladores peronistas por su postulación a la Embajada de Canadá.

El pliego de Crexell tuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, ya que fue respaldada por La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social, con lo cual estaba garantizada la aprobación de este pliego.

Ahora ese dictamen de la comisión, que preside Juan Carlos Pagotto, podrá tratarse en la próxima sesión ordinaria junto a los ascensos militares y otras designaciones.