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Política y Economía |En el arranque del año

La economía creció de la mano del agro y minería

Registró una suba de 1,9% en enero frente al mismo mes de 2025 y se expandió 0,4% contra el mes anterior

La economía creció de la mano del agro y minería

el campo traccionó la mejora en la actividad/archivo

27 de Marzo de 2026 | 01:59
Edición impresa

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de 1,9% en enero frente al mismo mes de 2025 y se expandió 0,4% en enero, en comparación con el mes previo. Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Tras conocerse el dato del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato en su cuenta de la red social X que el EMAE en enero “alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo”. Señaló además que “en términos interanuales, el indicador registró una expansión de 1,9% y se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024″.

De los sectores relevados por el indicador, hubo diez que mostraron mejoras contra enero del año pasado, entre los que se destacaron la actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, seguida de Explotación de minas y canteras. “La suma de ambos sectores aportó 1,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE”, indicó el informe.

Los que crecieron fueron: Pesca 50,8%; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 25,1%; Explotación de minas y canteras 9,6%; Intermediación financiera 7,7%; Impuestos netos de subsidios 2,3%; Transporte y comunicaciones 2,3%; Servicios sociales y de salud 0,8%; Construcción 0,5%; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 0,5%; Enseñanza 0,2%; y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 0,1%.

En contraposición, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron Comercio mayorista, minorista y reparaciones e Industria manufacturera. Cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%) y Electricidad, gas y agua (-3%). Estos sectores, junto con Industria manufacturera (-2,6%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6%), le restaron 0,9 a la variación interanual del EMAE.

En tanto, Julián Neufeld economista en la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que “El EMAE arrancó el año con el pie derecho: creció un 0,4% en términos desestacionalizados respecto al mes anterior, aunque con resultados dispares entre sectores. Los mejores desempeños, como viene siendo habitual, correspondieron a la agricultura y ganadería y a la explotación de minas y canteras, los mismos rubros que traccionaron el crecimiento del PIB del 4,4% en 2025 vía exportaciones. Además, con el conflicto en Irán sosteniendo los precios de los commodities y la energía, es razonable esperar que ambos sectores mantengan su buen momentum en los meses que siguen. En el otro extremo, la apertura comercial continuó golpeando a la industria manufacturera y al comercio, que cayeron un 2,6% y un 3,2% interanual, respectivamente”.

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