Actividades: lectura, baile, gym

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La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad (51, 16 y 17) lanzó su Taller de Lectura, sobre la literatura latinoamericana. Se dicta todos los lunes de 16.30 a 18. Arancel: $25.000. Inscripción: 2215793355.
La Sociedad Obrera Italiana inscribe para el curso de idioma Italiano en varios niveles, desde inicial. Tanto para chicos de 9 a 18 años como para adultos. La cuota mensual es de $40.000. También habrá un curso de coreano, los jueves de 18.30 a 20 y un taller literario los viernes. Horarios de secretaria: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891. WhasApp: 221 201 5593
El próximo sábado 18 de abril, el Centro de la Tercera Edad “Pétalos de Rosas de Abril” celebrará su tradicional encuentro mensual. La jornada comenzará a las 12, en la sede de la institución, ubicada en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis). Contará con la animación musical de Marcelo Gabriel y promete un ambiente familiar con baile, sorteos y un servicio de buffet a precios módicos. Los interesados ya pueden adquirir sus tarjetas en la oficina del centro, que atiende de lunes a viernes en el horario de 10 a 12. Los valores definidos para esta edición son de $4.000 para socios y $6.000 para no socios.
Comenzaron las actividades para los mayores de 50 años del Club Circunvalación (7 entre 77 y 78). Horarios: lunes, miércoles y viernes de 8 a 10; martes y jueves de 18 a 20. Hay gimnasia, baile latino. También, fiestas y salidas grupales. WhatsApp: 2214188701.
En el Club Atlético Abastense (520 y 208) comenzaron las clases de free dance infantil para niños de 6 a 11 años. Se dictan los miércoles y viernes a las 17.30. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 221 481-4336.
En el Club Mundial, situado en 529 esquina 9, Tolosa, se dictan clases de defensa personal para niños. Las actividades, que tienen un arancel mensual de 30 mil pesos y se desarrollan los días miércoles, de 18.30 a 19.30. Por informes e inscripción contactarse a través del 221 591 2952 (solo mensajes).
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