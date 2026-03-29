Actividades: lectura, baile, gym

CONTACTOS

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Por WhatsApp: 2215436272

LIBERTAD: TALLER DE LECTURA

La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad (51, 16 y 17) lanzó su Taller de Lectura, sobre la literatura latinoamericana. Se dicta todos los lunes de 16.30 a 18. Arancel: $25.000. Inscripción: 2215793355.

ITALIANO, COREANO Y LITERATURA

La Sociedad Obrera Italiana inscribe para el curso de idioma Italiano en varios niveles, desde inicial. Tanto para chicos de 9 a 18 años como para adultos. La cuota mensual es de $40.000. También habrá un curso de coreano, los jueves de 18.30 a 20 y un taller literario los viernes. Horarios de secretaria: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891. WhasApp: 221 201 5593

Encuentro de jubilados

El próximo sábado 18 de abril, el Centro de la Tercera Edad “Pétalos de Rosas de Abril” celebrará su tradicional encuentro mensual. La jornada comenzará a las 12, en la sede de la institución, ubicada en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis). Contará con la animación musical de Marcelo Gabriel y promete un ambiente familiar con baile, sorteos y un servicio de buffet a precios módicos. Los interesados ya pueden adquirir sus tarjetas en la oficina del centro, que atiende de lunes a viernes en el horario de 10 a 12. Los valores definidos para esta edición son de $4.000 para socios y $6.000 para no socios.

GIMNASIO PARA MAYORES DE 50

Comenzaron las actividades para los mayores de 50 años del Club Circunvalación (7 entre 77 y 78). Horarios: lunes, miércoles y viernes de 8 a 10; martes y jueves de 18 a 20. Hay gimnasia, baile latino. También, fiestas y salidas grupales. WhatsApp: 2214188701.

CLASES DE FREE DANCE INFANTIL

En el Club Atlético Abastense (520 y 208) comenzaron las clases de free dance infantil para niños de 6 a 11 años. Se dictan los miércoles y viernes a las 17.30. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 221 481-4336.

DEFENSA PERSONAL PARA NIÑOS

En el Club Mundial, situado en 529 esquina 9, Tolosa, se dictan clases de defensa personal para niños. Las actividades, que tienen un arancel mensual de 30 mil pesos y se desarrollan los días miércoles, de 18.30 a 19.30. Por informes e inscripción contactarse a través del 221 591 2952 (solo mensajes).