Vóley femenino: gimnasia a semis, Banco zafó y Estudiantes por la permanencia

Tres escenarios distintos se presentan para los equipos platenses en el tramo final y de definiciones de la Liga Argentina Femenina de Vóley 2026. En el caso de Gimnasia accedió a las semifinales del torneo, Banco Provincia se aseguró un lugar para la próxima temporada y Estudiantes jugará por no descender.

En lo que respecta a Las Lobas siguen con su andar arrollador, ya que ganaron los últimos trece partidos de manera consecutiva donde solamente cedieron dos sets. Cabe recordar que, el equipo dirigido técnicamente Javier Farina se quedó con el número uno de la fase regular lo que le valdrá tener ventaja deportiva para cerrar todos los partidos de playoffs en condición de local.

Gimnasia dio el primer paso al derrotar a Ferro Carril Oeste en los cuartos de final. En el primer cruce de esta instancia, el conjunto albiazul se impuso 3 a 1 con los siguientes parciales: 25-15, 19-25, 25-17 y 25-19, en el Multiestadio del club de Caballito.

En la revancha, Las Lobas volvieron a superar a Ferro Carril Oeste por el mismo marcador, pero esta distribución en los sets: 25-18, 24-26, 25-13 y 25-16, en el Polideportivo “Victor Nethol” de la sede social albiazul de calle 4.

De este modo, Gimnasia sacó el pasaje a semifinales de la Liga Argentina Femenina donde espera rival: San Isidro de San Francisco Córdoba o Club Atlético y Biblioteca de Bell Ville, otro equipo de la provincia mediterránea, que cuenta en su plantel con una vieja conocida del vóley de nuestra ciudad: la líbero Virginia Granado, que jugó varios años en Gimnasia (inclusive cumpliendo en su momento el rol del nutricionista en el cuerpo técnico); mientras que también vistió la casaca de Banco Provincia.

El tercer partido definitorio para conocer el rival de Gimnasia en la instancia semifinales se estaba jugando anoche -al cierre de esta edición- en el Polideportivo “Tito” Proietti del club de Bell Ville.

En el primer cruce de cuartos de final de ambos equipos cordobeses se quedó con la victoria jugando en su cancha, Club Atlético y Biblioteca de Bell Ville al derrotar a San Isidro 3 a 1 (15-25, 25-19, 25-21 y 25-19).

Cuando todo parecía encaminarse para el equipo de Bell Ville, San Isidro reaccionó en el desquite y se llevó el partido jugado en el Polideportivo “Tito” Proietti al imponerse 3 a 2 con los parciales que se detallan a continuación: 28-26, 27-25, 14-25, 23-25 y 15-11. Como quedó dicho, la serie se estaba cerrando anoche en el gimnasio del club de Bell Ville.

En tanto, la semifinal se debe jugar entre la banda del 3 y 8 de abril. Gimnasia deberá esperar con quien juega, pero de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, la FeVA podría fijar el primera partido entre jueves y viernes; mientras que la revancha se disputará en el Polideportivo de calle 4 muy posiblemente el domingo, ya que el sábado tendrá acción el equipo de básquet mens sana por la Liga Nacional. En caso de un tercer partido eventual, en principio tendría lugar el lunes, en La Plata.

A todo esto, la intención del ente rector del vóley argentino tendría la intención que tanto semifinal como final vayan televisadas por la señal de cable de Fox Sports.

En lo que respecta a la otra semifinal, Sonder de Rosario ya tiene un lugar, ya que en sendos partidos de cuartos de final a San Lorenzo de Almagro (V. 3-1: 25-20, 25-20, 23-25 y 25-19; L. 3-1: 27-25, 25-15, 23-25 y 25-22).

A todo esto, Boca Juniors se llevó el primer cruce contra Villa Dora de Santa Fe 3 a 2 (15-25, 17-25, 25-18, 25-16 y 19-17). Anoche, al cierre de esta edición, ambos equipos estaban jugando en el Polideportivo Quinquela Martín, el boleto a semifinales.

Por su parte, Banco Provincia ya se aseguró un lugar en la Liga Femenina 2026. El equipo de José Luis Rifourcat se quedó con uno de los dos primeros lugares del cuadrangular de los playout, que tuvo como escenario el Parque Olímpico. El conjunto bancario superó a Instituto de Córdoba 3 a 1 (25-10, 22-25, 25-22 y 25-14). Luego cayó contra River Plate: 3-2 (21-25, 25-20, 21-25, 25-14 y 12-15) y le terminó ganando a Náutico de Rosario 3-2 (25-23, 26-28, 25-22, 13-25 y 15-12).

En lo que tiene que ver con Estudiantes se encuentra en una posición por demás complicada, ya que jugará un triangular para no perder la categoría junto a Instituto de Córdoba y Náutico Avellaneda de Rosario. De ese triangular, que se jugará en la Docta. Solamente el primero no descenderá.

En la anterior fase de los playout, que tuvo lugar en Bahía Blanca en el Gimnasio Manu Ginóbili, Estudiantes terminó último. Cayó con Bahiense del Norte 3-0 (25-22 .25-20 y 25-13) y ante Vélez Sarsfield en sets corridos (26-24, 25-25 y 25-19).

En principio, Estudiantes estará jugando el próximo lunes y martes. Cabe recordar que Estudiantes para salvar la categoría tiene que ganar los dos partidos.