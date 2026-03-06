Persecución, choque y captura de tres hombres con frondosos antecedentes

Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Jubilados, al volante: salen a las calles para llegar a fin de mes
“Podría haber muerto”: viuda negra: habló el mecánico atacado
Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado
Una jura breve, con un faltazo y el frío saludo del que todos hablan
El nuevo ministro echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino
Defensa de la Competencia: van por la “eliminación de privilegios”
Homenaje a Raúl Alfonsín y polémica por el Día de la Memoria y la Defensora Ciudadana
Cumplió una condena y al salir creó una biblioteca popular en El Palihue
Entre las cuerdas, hay inquilinos que “pedalean” gastos o se juntan
Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Actividades: curso de italiano, discapacidad y autismo, taller de lectura
Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tres hombres con antecedentes penales fueron aprehendidos en La Plata luego de una persecución policial que terminó con un choque y el secuestro de un vehículo que tenía pedido de captura por robo desde hace más de una década. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos motorizados de la Policía que realizaban tareas de prevención en la zona norte.
El episodio se inició durante un patrullaje en calle 11 entre 32 y 33, cuando los uniformados observaron a un hombre apoyado sobre un automóvil Citroën C3 gris mientras otros dos permanecían en el interior. Según informaron fuentes del caso, al advertir la presencia policial el sospechoso subió rápidamente al vehículo y los ocupantes emprendieron la fuga a gran velocidad.
Ante esta situación se activó un operativo cerrojo y comenzó una persecución por distintas calles de la zona. La huida terminó en la intersección de 15 y 33, donde el auto en el que escapaban impactó contra un Toyota Corolla. Tras el choque, los ocupantes descendieron del rodado e intentaron escapar a pie, pero fueron reducidos a pocos metros por el personal policial.
Los aprehendidos fueron identificados como L. G. O. (39), E. M. Sa (39) y J. C. M. (43), este último de nacionalidad uruguaya. Todos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.
Durante las primeras verificaciones se constató que la patente colocada en el paragolpes del Citroën no correspondía al vehículo. Al consultar la numeración grabada en los cristales, los efectivos confirmaron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado por la comisaría Segunda de Bernal con fecha de alta del 24 de junio de 2015.
En el interior del vehículo los policías incautaron distintos elementos que ahora son analizados en el marco de la investigación: dos barretas metálicas, una llave francesa, tres teléfonos celulares, cinco gorras con visera, dinero en efectivo y una chapa patente apócrifa.
LE PUEDE INTERESAR
El asesinato de un docente y la pista de un encuentro con un hombre
LE PUEDE INTERESAR
La muerte de Rocío en La Plata: familiares marcharán en el 8M
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí