Policiales |Iban en un auto con pedido de secuestro

Persecución, choque y captura de tres hombres con frondosos antecedentes

6 de Marzo de 2026 | 02:45
Edición impresa

Tres hombres con antecedentes penales fueron aprehendidos en La Plata luego de una persecución policial que terminó con un choque y el secuestro de un vehículo que tenía pedido de captura por robo desde hace más de una década. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos motorizados de la Policía que realizaban tareas de prevención en la zona norte.

El episodio se inició durante un patrullaje en calle 11 entre 32 y 33, cuando los uniformados observaron a un hombre apoyado sobre un automóvil Citroën C3 gris mientras otros dos permanecían en el interior. Según informaron fuentes del caso, al advertir la presencia policial el sospechoso subió rápidamente al vehículo y los ocupantes emprendieron la fuga a gran velocidad.

Ante esta situación se activó un operativo cerrojo y comenzó una persecución por distintas calles de la zona. La huida terminó en la intersección de 15 y 33, donde el auto en el que escapaban impactó contra un Toyota Corolla. Tras el choque, los ocupantes descendieron del rodado e intentaron escapar a pie, pero fueron reducidos a pocos metros por el personal policial.

Los aprehendidos fueron identificados como L. G. O. (39), E. M. Sa (39) y J. C. M. (43), este último de nacionalidad uruguaya. Todos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.

Durante las primeras verificaciones se constató que la patente colocada en el paragolpes del Citroën no correspondía al vehículo. Al consultar la numeración grabada en los cristales, los efectivos confirmaron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado por la comisaría Segunda de Bernal con fecha de alta del 24 de junio de 2015.

En el interior del vehículo los policías incautaron distintos elementos que ahora son analizados en el marco de la investigación: dos barretas metálicas, una llave francesa, tres teléfonos celulares, cinco gorras con visera, dinero en efectivo y una chapa patente apócrifa.

