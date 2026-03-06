Viernes con lluvias en La Plata y cómo seguirá el tiempo este finde

La semana inestable, con varios días que se presentaron nublados, finalmente termina con lluvias en La Plata y alrededores de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El viernes se presenta con cielo mayormente nublado y probabilidades (70%) de lluvias por la mañana y la tarde y de chaparrones hacia la noche, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas que se ubicarán entre 21 y 25 grados.

Para mañana, sábado, se aguardan chaparrones y lloviznas hasta el mediodía y luego cielo maryormente nublado, con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 20 grados y máxima de 25.

En tanto que el domingo se presentaría con mejoras en las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 25.