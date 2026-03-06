Sube el petróleo y temen un repunte inflacionario

La Bolsa de Nueva York cerró con pérdidas, afectada por la tensión geopolítica en el sexto día de la guerra en Oriente Medio y por el nuevo salto en los precios del petróleo.

El índice Dow Jones cayó 1,61%, luego de haber llegado a perder más de 2% durante la jornada. En tanto, el tecnológico Nasdaq retrocedió 0,26% y el S&P 500, que reúne a las principales compañías del mercado, bajó 0,56%.

La incertidumbre se explica en gran parte por la situación en el estrecho de Ormuz, punto clave del comercio energético mundial por donde transita alrededor del 20% de la producción global de petróleo y del gas natural licuado (GNL). La actividad en esa vía marítima continúa prácticamente paralizada a raíz del conflicto.

Los precios del crudo registraron un nuevo salto y alcanzaron niveles que no se veían desde 2024.

Desde el inicio de la guerra, las cotizaciones del petróleo acumulan un aumento cercano al 20%, impulsado por los temores de interrupciones en el suministro.

Hacia las 17.00 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI) subía 6,04% y se ubicaba en 79,17 dólares. Por su parte, el Brent del Mar del Norte avanzaba 3,71%, hasta 84,42 dólares por barril.

El encarecimiento de la energía volvió a encender las alarmas sobre la inflación. Los inversores se preguntan “cada vez más por los riesgos de una inflación potencialmente más fuerte”, señaló José Torres, analista de Interactive Brokers.

Un aumento sostenido del petróleo podría trasladarse a los precios de la gasolina y otros bienes, lo que impactaría directamente en el costo de vida de los hogares.

“Esto se reflejará en un incremento en los precios de la gasolina, en un momento en que la gente ya se siente asfixiada por el alto costo de la vida”, advirtió O’Hare.

En ese escenario, la Reserva Federal (Fed) podría frenar el proceso de recorte de tasas de interés e incluso considerar nuevas subas si la inflación vuelve a acelerarse, una perspectiva que suele ser negativa para los mercados bursátiles.