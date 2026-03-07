Los Tilos y su último ensayo antes del debut

Los equipos de rugby de nuestra ciudad entraron en la recta final de la pretemporada, con miras a su participación en los torneos que organiza la URBA.

Y en ese sentido, Los Tilos, que tuvo un cierre de 2025 muy bueno, más allá de no haber podido clasificarse para la parte final de la competencia, afrontará esta tarde su último partido de preparación pensando en su estreno en la edición 2026 del Top 14.

En el barrio Obrero, el equipo que conducen técnicamente Bernal-Fioravanti-Albina enfrentará a su similar de San Cirano, amistoso que servirá para que el equipo llegue afilado al primer partido oficial del año.

Y además, para que los entrenadores ajusten los últimos detalles antes de afrontar una temporada sumamente exigente, donde Los Tilos buscará ser protagonista, como sucedió el año pasado.

Para enfrentar a San Cirano, en la última prueba de la temporada, el equipo formaría de la siguiente manera:

1) Joaquín Briozzo; 2) Hipólito San Sebastián; 3) Máximo Laurín; 4) Martín Leiva; 5) Juan Blaiotta Lago; 6) Luciano Torboli; 7) Eliseo Chiavassa; 8) Felipe Bares; 9) Pedro Rodríguez Alcobendas; 10) Joaquín Tuculet; 11) Mateo Fernández Armendáriz; 12) Tomás Fernández Armendáriz (C); 13) Alfonso López Feybli; 14) Ignacio Guichón y 15) Bautista Santamarina.