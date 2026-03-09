Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |breves

Pampita se mostró cerca de Martín Pepa en medio de versiones de “cuernos”

9 de Marzo de 2026 | 02:25
Tras los rumores de infidelidad, Pampita volvió a mostrarse con Martín Pepa. La modelo y el polista se dejaron ver juntos en un evento exclusivo, justo cuando sobrevuelan rumores de una supuesta infidelidad de Pampita. La modelo respondió como suele hacer: negó todo, pero además mostró que no hay problemas con el polista, con quien posó en la inauguración de un bar.

 

 

