Pampita se mostró cerca de Martín Pepa en medio de versiones de “cuernos”

Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Arrancaron los UPD para los secundarios de La Plata: Plaza Moreno, repleta
VIDEO. No paran las peleas en el Centro a la salida de un conocido boliche
Salud en alerta: médicos locales denuncian bajos ingresos y el pluriempleo
Piden vacunarse para combatir la nueva cepa de la gripe en la Región
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Expectativas en el agro a la espera de un anuncio sobre las retenciones
Se designaron las prosecretarías del Concejo, repartidas entre la oposición
Recorridos por la Ciudad y reconocimientos a mujeres destacadas
Vecinos compartieron una noche de tango e inclusión en el Club Julio Ghione
Tras los rumores de infidelidad, Pampita volvió a mostrarse con Martín Pepa. La modelo y el polista se dejaron ver juntos en un evento exclusivo, justo cuando sobrevuelan rumores de una supuesta infidelidad de Pampita. La modelo respondió como suele hacer: negó todo, pero además mostró que no hay problemas con el polista, con quien posó en la inauguración de un bar.
Qué dijo Coppola sobre su estado de salud tras una nueva internación
Qué hizo Zaira Nara luego del contraataque de su ex amiga Paula
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
