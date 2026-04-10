Otro chofer de aplicación fue víctima de una emboscada a manos de falsos pasajeros

El caso Adorni: ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario
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Llega el Festival de la Cerveza Capital: tres días de música, gastronomía y más de 200 estilos de cerveza artesanal
Milei reconoció el “duro” momento económico y pidió tener “paciencia”
Horror en Villa Elisa: ¿El arma empleada para matar al jubilado fue un serrucho?
La escribana reapareció en tribunales y rompió el silencio en una entrevista
Ley de Glaciares: qué cambia y qué actividades podrían habilitarse
Tensión en el Consejo de la Magistratura y la “sorpresa” de Rosatti
Escasean los fondos e intendentes motorizan marchas y reclamos
Kicillof insistió con las “nuevas canciones” y apuntó contra Milei
El sector de Fernández y Lordén decidió dar pelea en la interna de la UCR bonaerense
Le dieron más plazo a demandantes para apelar en la causa por YPF
Micros: no hubo acuerdo con el Gobierno y sigue la reducción de frecuencias
Quejas por el humo y la contaminación en Altos de San Lorenzo
Quejas por una peligrosa “pileta” en la vereda de 135 entre 59 y 60
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Un chofer de aplicación vivió una noche de terror en La Plata, tras ser asaltado por tres jóvenes que se hicieron pasar por pasajeros y lo atacaron en Villa Elvira. El hecho ocurrió cerca de las 22 del miércoles, cuando el conductor aceptó un viaje solicitado desde las inmediaciones del Hospital San Martín, en 1 y 70. Al llegar, tres sospechosos subieron al vehículo y le indicaron un destino en la zona de 96 y 11. Según relató la víctima, al arribar al lugar le pagaron una parte del viaje y le pidieron avanzar unos metros. En ese momento, uno de los ocupantes que viajaba detrás lo golpeó en la cabeza mientras otro le exhibía un cuchillo. Bajo amenazas, lo obligaron a entregar el dinero en efectivo y a desbloquear su celular.
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