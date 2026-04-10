Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |BREVES

Otro chofer de aplicación fue víctima de una emboscada a manos de falsos pasajeros

Otro chofer de aplicación fue víctima de una emboscada a manos de falsos pasajeros

Archivo

10 de Abril de 2026 | 01:22
Edición impresa

Un chofer de aplicación vivió una noche de terror en La Plata, tras ser asaltado por tres jóvenes que se hicieron pasar por pasajeros y lo atacaron en Villa Elvira. El hecho ocurrió cerca de las 22 del miércoles, cuando el conductor aceptó un viaje solicitado desde las inmediaciones del Hospital San Martín, en 1 y 70. Al llegar, tres sospechosos subieron al vehículo y le indicaron un destino en la zona de 96 y 11. Según relató la víctima, al arribar al lugar le pagaron una parte del viaje y le pidieron avanzar unos metros. En ese momento, uno de los ocupantes que viajaba detrás lo golpeó en la cabeza mientras otro le exhibía un cuchillo. Bajo amenazas, lo obligaron a entregar el dinero en efectivo y a desbloquear su celular.

 

 

LE PUEDE INTERESAR

En medio del dolor, Benito, el perro de Copoletti, ya se encuentra con su nueva familia en Berisso

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- En medio del dolor, Benito, el perro de Copoletti, ya se encuentra con su nueva familia en Berisso
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota

El conflicto de los micros y la plaza Malvinas, las polémicas en el Concejo

Estatales anunciaron un paro nacional para el 21 de abril: que pasará en Provincia y La Plata

Conmoción: encontraron muerta a Maitena

Micros: empresas advierten que no hay solución inmediata y seguirán operando con dificultades

Estudiantes, de mayor a menor, se trajo un empate de Colombia
+ Leidas

Ya están los nuevos decanos de la UNLP

Cufré, el candidato con más chances para el Lobo

Carrillo: “De visitante siempre todo es más difícil”

Pone el despertador a las 4.30 para juntar agua

El conflicto de los micros y la plaza Malvinas, las polémicas en el Concejo

Escasean los fondos e intendentes motorizan marchas y reclamos

El caso Adorni: ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario

La industria cayó 8,7% y la construcción, en baja
Últimas noticias de Policiales

Horror en Villa Elisa: ¿El arma empleada para matar al jubilado fue un serrucho?

“El lado B” de un caso de inseguridad vial en 2 y 60

A un año del fentanilo adulterado que provocó 111 muertes en el país

Dividen roles y escenarios de pena por “las tarjetas de la Legislatura”
La Ciudad
El boleto por las nubes: desde fines de 2023 subió 1.655%
Micros: no hubo acuerdo con el Gobierno y sigue la reducción de frecuencias
Ya están los nuevos decanos de la UNLP
Pone el despertador a las 4.30 para juntar agua
IOMA alerta sobre estafas y refuerza medidas de seguridad
Deportes
Gimnasia: se recuperó con una goleada
Un alivio indispensable en plena búsqueda del DT
Cufré, el candidato con más chances para el Lobo
“El equipo se animó a jugar y marcó diferencia”
Errecalde abandonó la cancha por una molestia: ¿viajará a Junín?
Información General
Artemis II llega a la Tierra: los pasos clave que debe dar la misión
Dejó su testamento por si algo sale mal
Eclipse solar anular en Argentina: cuál será la "mejor" ciudad del país para verlo y cuándo será
Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción
Instagram y TikTok cambian las reglas: cómo funcionan los nuevos algoritmos y qué hacer para tener más alcance
Espectáculos
“En el barro 3”: vuelve María Becerra, ¿se va la China Suárez?
Anna Chiara Del Boca contra su padre Ricardo Biasotti: “Sé perfectamente lo que viví"
VIDEO. "Pidió que la filmaran hasta el final": el tráiler y los detalles de "Perfecta", el documental de Silvina Luna
“Me enojé y lo agarré”: Gonzalo Heredia, entre gritos y tensión, explotó contra un fan en el teatro
Gran Hermano: qué participante de “La casa de los famosos” viajará a Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla