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Benito apareció y continúa su nueva vida en familia

Benito apareció y continúa su nueva vida en familia

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11 de Abril de 2026 | 03:59
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La historia de Benito, el perro de Néstor Copoletti que logró encontrar un nuevo hogar tras el crimen que conmocionó a la región, sumó un capítulo de tensión que mantuvo en vilo a su flamante familia. Según se supo, el animal se escapó de manera accidental de la vivienda donde había sido adoptado, en Berisso, lo que desató una intensa búsqueda cargada de angustia. Durante varias horas, sus nuevos dueños recorrieron la zona, difundieron su imagen y pidieron colaboración. Finalmente, Benito fue encontrado a pocas cuadras de la casa, sano y salvo, y el reencuentro trajo alivio tras horas de angustia. Ya de regreso, atraviesa su adaptación rodeado de cuidado y cariño, mientras su nueva familia reafirma el compromiso de brindarle una vida tranquila. Tras la repercusión de su historia, difundida por EL DIA, sus adoptantes crearon una cuenta de Instagram para quienes quieran seguir su nueva etapa: @benito_info.

 

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