Un preso quiso huir de la Unidad 9: fue atrapado en el techo del penal

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Un importante revuelo y momentos de incertidumbre se vivieron en el sector de Villa Elvira donde funciona la Unidad Penitencia Nº 9 de La Plata, a raíz de un frustrado intento de fuga de un recluso de ese penal.
El episodio, que se informó que ocurrió el jueves, pero que trascendió ayer, se originó cuando uno de los internos de esa cárcel -ubicada en las calles 76 y 9- fue oportunamente observado por agentes del Servicio Penitenciario bonaerense y comenzó a ser perseguido hasta minutos después ser arrestado en el techo del establecimiento.
Así lo hicieron saber fuentes oficiales, quienes además consignaron que hasta allí el convicto había llegado, tras escapar por una ventana abierta de la escuela del predio.
Entonces, fue de inmediato trasladado hasta el sector de calabozos, en medio del desconcierto que el incidente generó dentro y fuera de la Unidad.
En relación al frustrado fugitivo, los voceros precisaron que tiene 25 años y que viene purgando una condena “por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo”.
También se mencionó que “está a disposición del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1, del Departamento Judicial La Plata”.
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El grave incidente motivó, a su vez, que en la comisaría octava, correspondiente a la jurisdicción de ese penal, se iniciaran actuaciones al recluso por “tentativa de evasión”.
Asimismo, se refirió que se dio intervención a la UFI Nº 7 de nuestra ciudad, a cargo de la Dra. Virginia Bravo.
Ahora las autoridades penitenciarias buscan establecer si el convicto en cuestión tuvo o no alguna complicidad interna para llevara adelante su propósito de escapar del penal. Y si tenía apoyatura externa.
POR MES*
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