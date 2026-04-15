Damonte borró a dos ex Gimnasia del plantel de Aldosivi: uno referente y otro recién llegado

El entrenador de Aldosivi, Israel Damonte, resolvió apartar a varios futbolistas del plantel profesional tras tres partidos en el cargo, entre ellos dos con pasado en Gimnasia, en una medida que marca un quiebre en la estructura del equipo.

Uno de los casos más resonantes es el de Roberto Bochi, mediocampista de 38 años y referente dentro del grupo. El volante acumula 41 partidos con la camiseta del “Tiburón” y cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Alvarado y Gimnasia. Su salida de la consideración sorprende por su peso en el vestuario.

La otra decisión que llamó la atención es la de Guillermo Enrique, lateral de 26 años que había llegado como refuerzo para esta temporada. Desde su arribo disputó ocho encuentros sobre 13 posibles, pero no logró consolidarse y ahora quedó fuera de los planes del cuerpo técnico.

La lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta se amplía con Junior Arias, Rodrigo Marques y Joaquín Novillo, en una reestructuración que apunta a redefinir el plantel de cara a lo que viene.

Aldosivi está anteúltimo en su grupo, con seis puntos por misma cantidad de empates y siete derrotas.