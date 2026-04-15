Buscan mejorar la conectividad en las escuelas

El intendente, Julio Alak, recibió ayer al secretario general de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de Argentina (Foeesitra), Cristian Vander, en el marco de un encuentro en el que se evaluaron iniciativas para reforzar la infraestructura digital en las escuelas de la Ciudad.

Durante el encuentro, se evaluó la puesta en marcha de un proyecto para garantizar la conectividad en las escuelas públicas de la Ciudad, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo público, facilitar el acceso a contenidos digitales y acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

“Queremos avanzar en un esquema de trabajo conjunto que nos permita mejorar la conectividad, entendiendo que es una herramienta fundamental para el desarrollo educativo y la inclusión”, dijo Alak, al finalizar la reunión en el Palacio municipal.

Vander, en tanto, sostuvo que la idea es la de dotar de “conectividad plena” a las instituciones, remarcando que las telecomunicaciones son esenciales en el ámbito educativo, tanto como en el de la inclusión y la participación ciudadana.

En la Ciudad hay más de 400 escuelas públicas, entre primarias y secundarias, en las que el uso de las nuevas tecnologías es esencial.