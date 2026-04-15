Abasto: finde con circuito de turismo comunitario

Llega el primer circuito de turismo comunitario del año en Abasto: será este sábado 18 desde las 9, con una propuesta que invita a vecinos y vecinas a conocer la historia local, la producción regional y experiencias agroecológicas del cordón frutihortícola.

La jornada comenzará en el Museo Regional de Abasto ubicado en 206 y 516, donde se realizará una visita guiada a cargo de su coordinadora, quien repasará la historia del espacio y de la localidad. Luego, a las 11, el recorrido continuará en una quinta agroecológica de El Pato, donde los participantes podrán conocer de cerca prácticas de producción sustentable.

El cierre será a las 13 en un vivero productivo agroecológico, con feria de productores, propuestas gastronómicas y un espacio para compartir el almuerzo. La actividad es gratuita, con cupos limitados y requiere preinscripción (por mensaje al instagram: @senderostur). Además, hay que asistir con vehículo propio para los traslados.