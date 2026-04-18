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Los números de la suerte del sábado 18 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del sábado 18 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
18 de Abril de 2026 | 00:01
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ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

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LE PUEDE INTERESAR

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SUERTE NUMERICA: 34-21-11. Buenas oportunidades para los planes y entrevistas. Su felicidad se ve garantizada por acuerdos y soluciones. No habrá demoras. Se le presentaran posibilidades de ascenso.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 32-16-70. Posibles acuerdos y ganancias halagadoras. Utilice su sentido común. Las relaciones con el sexo opuesto se encuentran en una etapa favorable. Sea más prudente con el dinero.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 35-16-79. Ambiente propicio para compras ventajosas. Dinero extra. Acercamiento inesperado con el ser querido. Sucesos divertidos que rompen la monotonía. Invitaciones que le cambian el panorama.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 34-12-50. Probabilidad de ganancias, buenos negocios en un dominio. Debe actuar con tacto si desea evitar rupturas. Tenga más paciencia para las cuestiones amorosas. Generosidad.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 22-30-87. No gaste su dinero en compras imprudentes. Se esperan horas agradables para el corazón. Auge profesional. Progresos económicos. No se deje estar en cuestiones financieras.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 32-19-88. Será útil elegir bien a sus confidentes, socios, etc. Un golpe de suerte puede modificar sus planes amorosos. Celos injustificados, sinceridad con sus amigos.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 34-02-48. Buen día para progresar en finanzas. Momento propicio para conquistar al sexo opuesto. Le hacen un pedido de ayuda. Sea más prudente con los gastos. No se deje llevar por imprevistos.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 34-59-09. Será sorprendida con gratas novedades. Sus familiares le harán preguntas muy íntimas. Buen día para activar demoras en trámites judiciales. Momento ideal para la vida en pareja.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 34-70-11. No se deje halagar por falsas promesas. Le hacen un pedido que tendrá que analizar. Buen día para las relaciones sentimentales. No se preocupe por rumores infundados.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 75-02-30. Su salud le está preocupando: no exagere situaciones. Buen momento para conseguir ascensos importantes. Le hacen una oferta razonable que deberá estudiar.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 35-60-87. Buen momento para activar trámites demorados. Le piden una decisión en cuestiones amorosas. No sea tozudo. Analice con detenimiento diversas situaciones. Buen día para paseos.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 56-70-12. Excelente oportunidad para tomar definiciones en la esfera afectiva. No se preocupe por cuestiones de dinero. Le hacen una oferta interesante. Sea prudente.

 

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