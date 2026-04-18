Tottenham, sin el Cuti, necesita ganar para salir de la zona del descenso

El Tottenham, sin el Cuti Romero, recibe desde las 13:30 al Brighton, en un encuentro de la 33º fecha de la Premier League en busca de un triunfo que sería clave en sus aspiraciones de mantener la categoría.

La fecha contempla además los siguientes partidos: Brentford vs. Fulham (8:30); Newcastle vs. Bournemouth (11); Leeds vs. Wolverhampton (11) y Chelsea vs. Manchester United, a partir de las 16.