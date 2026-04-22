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Deportes |LOS COLOMBIANOS, SIN DT

Restrepo dejó de ser el técnico del DIM

22 de Abril de 2026 | 06:08
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Uno de los rivales del grupo A de Estudiantes se quedó sin DT, Deportivo Independiente Medellín echó a su técnico, tras la floja campaña que viene llevando adelante en la liga colombiana, donde ocupa el puesto 14 de la tabla con 20 unidades. Si bien el último fin de semana venció a Alianza F.C como visitante, uno de los puntos en contra para el ahora ex DT colombiano, es haber perdido en la fecha 16 el clásico de la ciudad ante Atlético Nacional como local. A su vez, en Copa Libertadores cayó la semana pasada 4-1 ante Flamengo, lo que terminó de apresurar la decisión respecto a su salida. Su reemplazante, al menos por ahora, será Sebastián Botero.

FLAMENGO CHOCA CON VITÓRIA EN SU DEBUT POR LA COPA BRASIL

El próximo rival del Pincha, jugará hoy desde las 21:30 hs por la quinta ronda de la Copa de Brasil, ante el Vitória en lo que será el inicio del camino en este competencia para el conjunto carioca, que apunta a ganar dicho trofeo y convertirse junto a Cruzeiro en el máximo ganador del certamen. Para este choque y probablemente también para visitar a Estudiantes, el Fla no podrá contar con una de sus grandes figuras, el futbolista proveniente del West Ham, Lucas Paquetá por un edema en el tendón del muslo izquierdo que le demandaría por lo menos diez días de recuperación.

REY HILFER, EL ÁRBITRO ANTE TALLERES

Leandro Rey Hilfer fue designado para ser el encargado de impartir justicia en el choque del sábado ante Talleres. Con dicho juez, el Pincha disputó 19 partidos, con ocho victorias, cuatro empates y siete derrotas. El último partido dirigiendo a los albirrojos fue en la derrota 2-1 ante Boca.

Rey Hilfer será acompañado por el asistente 1, Juan Mamani, el asistente 2 será Agustín Méndez y el cuarto árbitro, Ramiro Maglio. El VAR estará a cargo de Juan Pablo Loustau.

 

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