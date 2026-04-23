Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Salió hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Otra vez cayó uno de los "hermanos Macana" tras intentar asaltar un comercio en La Plata

Otra vez cayó uno de los "hermanos Macana" tras intentar asaltar un comercio en La Plata
23 de Abril de 2026 | 20:18

Escuchar esta nota

Un joven de 16 años, integrante de la conocida banda familiar de los "Hermanos Macana", fue detenido en las últimas horas en Villa Elvira luego de intentar forzar la persiana de un local comercial. Al momento de la identificación, la policía constató que el menor tenía un pedido de captura activo desde hacía apenas 24 horas.

El hecho se produjo cuando personal municipal detectó a dos sospechosos intentando ingresar a un comercio desocupado ubicado en la calle 80 entre 1 y 115. Ante la advertencia, efectivos de la Fuerza de Buenos Aires (FBA) interceptaron a los sujetos a pocas cuadras, en la intersección de 1 entre 74 y 75.

Los implicados fueron identificados como un hombre de 27 años y el adolescente de 16. Al cruzar los datos con el sistema de emergencias 911, los agentes confirmaron que el mayor no poseía impedimentos legales y fue identificado por la UFI 11.

En tanto que el menor presentaba un pedido de captura activo emitido el 22 de abril (ayer) por el delito de "Hurto Calificado", a solicitud del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de La Plata.

Dada la peligrosidad y la reincidencia que rodea al menor, la UFI del Joven N°03 y el Juzgado de Garantías del Joven N°2 dispusieron la inmediata detención del adolescente. Según se informó oficialmente, el joven será alojado en un centro de recepción de menores, mientras se instruyen las nuevas actuaciones bajo la carátula de "Tentativa de Hurto".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia venció 3 a 0 a Acassuso y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina: cuarto éxito consecutivo con Pereyra de DT interino

De la paliza a un arbolito en La Plata a la cárcel en Río de Janeiro: el pasado de "El Puma", el platense detenido por racismo

VIDEO.- Detuvieron a un platense por racismo en Río de Janeiro: insultó a una trabajadora de app en la fila del supermercado

Estudiantes se quedó con el clásico de Reserva: el Pincha venció 1 a 0 a Gimnasia en City Bell

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

"Me da asco": polémica y rechazo a Baby Etchecopar por sus declaraciones sobre la bisexualidad

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad
+ Leidas

Vuelven a clausurar un supermercado de La Plata por "vencimientos adulterados"

Versiones cruzadas por el hallazgo de vidrios en un pedido de comida

Detuvieron al hincha de Gimnasia que fue viral por agarrar la cámara de la TV en Copa Argentina

Tensión en el Ministerio de Infraestructura en La Plata: asamblea y reclamos

La red ferroviaria que se reactiva en una ciudad bonaerense

Estudiantes cambió de Country en una jornada especial: las dudas de Medina para Talleres

Mientras se duda de su continuidad, Domínguez vuelve a ver a Flamengo

Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Así fue el choque en La Plata en el que un auto terminó incrustado en un edificio

Sobreseyeron a los padres de Alma, la niña de Ensenada que fue trasladada en grave estado al Hospital Gutiérrez y falleció

La Plata: cayó un "falso agente inmobiliario" cuando intentaba estafar a un joven con la venta de un predio

VIDEO.- Incendio en el Club San Luis: se prendió fuego la tribuna de la cancha principal de rugby
Información General
Impactaron a un avión de Aerolíneas en Chile y se vivió un momento de susto
Los médicos encienden alarmas frente a la automedicación por un dolor abdominal
Arranca la Feria del Libro: un festejo a lo grande por sus 50 años
Las vacunas del calendario nacional no alcanzaron la cobertura mínima
Desmantelamiento en el SMN: harán un paro "con apagón" el viernes
Deportes
Boca empata 0 a 0 ante Defensa y Justicia en el Torneo Apertura
Matías Melluso, tras su regreso a las canchas: "Hacía mucho que estaba esperando este momento"
Estudiantes volvió a entrenar en City Bell y el Cacique Medina pone lo mejor para recibir a Talleres
Detuvieron al hincha de Gimnasia que fue viral por agarrar la cámara de la TV en Copa Argentina
Roban a hinchas del Lobo a la salida del partido con Acassuso por Copa Argentina
La Ciudad
EN FOTOS | La comunidad universitaria de la UNLP realiza otra movilización en reclamo del financiamiento
Jornada de participación juvenil en la República de los Niños
Recuperan las fuentes emblemáticas de La Plata
Bioquímicos inauguran un nuevo edificio en La Plata
Denuncian que los trenes también redujeron frecuencias en La Plata y hablan de "ferricidio"
Espectáculos
Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"
Charly García fue operado con éxito: cuál fue la intervención y cómo continúa su salud
Felipe Pettinato fue al cine luego de la condena por la muerte de su amigo
Gran Hermano: Solange Abraham protagonizó un fuerte enfrentamiento en su regreso a la casa  
Chloe Bello rompió el silencio sobre su historia de amor con Gustavo Cerati: "Nos casábamos en Marruecos"  

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla