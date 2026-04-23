Otra vez cayó uno de los "hermanos Macana" tras intentar asaltar un comercio en La Plata

Un joven de 16 años, integrante de la conocida banda familiar de los "Hermanos Macana", fue detenido en las últimas horas en Villa Elvira luego de intentar forzar la persiana de un local comercial. Al momento de la identificación, la policía constató que el menor tenía un pedido de captura activo desde hacía apenas 24 horas.

El hecho se produjo cuando personal municipal detectó a dos sospechosos intentando ingresar a un comercio desocupado ubicado en la calle 80 entre 1 y 115. Ante la advertencia, efectivos de la Fuerza de Buenos Aires (FBA) interceptaron a los sujetos a pocas cuadras, en la intersección de 1 entre 74 y 75.

Los implicados fueron identificados como un hombre de 27 años y el adolescente de 16. Al cruzar los datos con el sistema de emergencias 911, los agentes confirmaron que el mayor no poseía impedimentos legales y fue identificado por la UFI 11.

En tanto que el menor presentaba un pedido de captura activo emitido el 22 de abril (ayer) por el delito de "Hurto Calificado", a solicitud del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de La Plata.

Dada la peligrosidad y la reincidencia que rodea al menor, la UFI del Joven N°03 y el Juzgado de Garantías del Joven N°2 dispusieron la inmediata detención del adolescente. Según se informó oficialmente, el joven será alojado en un centro de recepción de menores, mientras se instruyen las nuevas actuaciones bajo la carátula de "Tentativa de Hurto".