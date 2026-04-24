Khamenei, herido de gravedad pero aún al mando

24 de Abril de 2026 | 01:38 Edición impresa

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, permanece gravemente herido tras el ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel ocurrido a fines de febrero, en el que murió su padre, Ali Khamenei.

Sin embargo, según reveló The New York Times, el ayatolá se mantiene lúcido y activo, pese a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con funcionarios iraníes citados por el diario, Khamenei fue sometido a múltiples cirugías, especialmente en una pierna que requerirá una prótesis, además de intervenciones en una mano.

También sufrió quemaduras en el rostro que afectan su capacidad de hablar.

Por razones de seguridad, permanece oculto y se comunica mediante notas escritas.

Mientras se recupera, delegó temporalmente decisiones en la Guardia Revolucionaria. Su ausencia pública alimenta dudas, pero su entorno insiste en que sigue al mando.