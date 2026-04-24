La economía iraní podría resistir más de lo esperado

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Pese al endurecimiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos, la economía de Irán podría resistir más de lo esperado, al menos en el corto plazo. Aunque la medida apunta a frenar las exportaciones de petróleo, analistas coinciden en que es prematuro hablar de un colapso inmediato, como sugieren desde Washington.
El foco está en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del crudo y gas mundial.
El cierre de esta vía y el bloqueo a los puertos iraníes ya empezaron a impactar en la producción, que viene cayendo desde marzo y podría reducirse aún más en las próximas semanas.
Sin embargo, especialistas advierten que el verdadero impacto dependerá de la duración de las restricciones. Irán podría alcanzar sus límites de almacenamiento en pocas semanas, lo que obligaría a recortar la producción, aunque no necesariamente paralizar la economía.
Además, el país ha demostrado en anteriores crisis una notable capacidad de adaptación frente a sanciones y caídas en sus ingresos petroleros.
Mientras tanto, el conflicto mantiene en vilo a los mercados energéticos globales. Aunque la presión aumenta y la economía iraní ya estaba debilitada, su resistencia vuelve a ponerse a prueba en un escenario incierto, donde el factor tiempo será determinante.
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