Wall Street en rojo: la tensión global golpea con fuerza

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La jornada en Wall Street cerró en rojo, reflejando el creciente nerviosismo global por la escalada en Medio Oriente. Tras haber alcanzado máximos históricos el día anterior, los principales índices corrigieron: el Nasdaq cayó 0,89%, el S&P 500 retrocedió 0,41% y el Dow Jones perdió 0,36%. Los inversores siguieron de cerca las tensiones en el estratégico estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético mundial.
El impacto se trasladó con fuerza al mercado petrolero. El crudo Brent del mar del Norte subió 3,10% hasta los 105,07 dólares por barril, mientras que el estadounidense WTI avanzó 3,11% y cerró en 95,85 dólares. Durante la sesión, ambos registraron fuertes oscilaciones, con picos de suba superiores al 5%, impulsados por la incertidumbre sobre el bloqueo en la región.
Para Art Hogan, el mercado atraviesa una “lucha de poder” entre resultados corporativos sólidos y la presión geopolítica. En la misma línea, Carsten Fritsch explicó que la falta de avances en la reapertura del estrecho sostiene el alza del crudo. Otros analistas advierten señales de alerta. Adam Turnquist señaló que tanto los rendimientos de los bonos como el petróleo están en niveles “preocupantemente altos”. De hecho, el bono del Tesoro a 10 años subió al 4,32%, reflejando mayor aversión al riesgo.
En el frente corporativo, hubo movimientos dispares. Texas Instruments sorprendió con una suba cercana al 20%, mientras Tesla cayó pese a buenos resultados, afectada por mayores previsiones de gasto. La combinación de guerra, energía cara y volatilidad mantiene en vilo a los mercados globales.
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