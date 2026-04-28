Furia de Melania por un polémico chiste en TV

El tenso cruce entre el presidente Donald Trump, su esposa Melania y el humorista Jimmy Kimmel escaló tras un monólogo televisivo que generó fuerte polémica en Washington. Durante su programa, Kimmel ironizó sobre Melania al afirmar: “Señora Trump, tiene el aura de una futura viuda”, en una parodia de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca.

La broma, emitida días antes, cobró otra dimensión luego de que un hombre armado intentara irrumpir en una gala con presencia del mandatario, lo que elevó la sensibilidad política. Desde sectores republicanos se sostuvo que ese tipo de comentarios contribuye a un clima de hostilidad. Trump reaccionó con dureza y exigió sanciones inmediatas: “Esto realmente va demasiado lejos. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC”, y calificó sus palabras como un “despreciable llamado a la violencia”.

Melania, por su parte, abandonó su habitual bajo perfil y respondió con un mensaje contundente. Acusó al conductor de promover una “retórica de odio y violencia” y remarcó que “no es humor”. En un tono aún más crítico, agregó: “Kimmel, un cobarde, se esconde detrás de la ABC porque sabe que la cadena seguirá cubriéndole las espaldas”, y cuestionó: “¿Cuántas veces más va a permitir la dirección de la ABC el comportamiento atroz de Kimmel?”. También advirtió que “personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar odio”.

El episodio reavivó el debate sobre los límites del humor político, la libertad de expresión y su impacto en un contexto de creciente polarización en Estados Unidos.