El rey Carlos III inició una visita de Estado a EE UU

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El viaje busca fortalecer las relaciones bilaterales en medio de la tensión por Irán. Agenda oficial en Washington y Nueva York
El rey Carlos III inició ayer una visita de Estado a Estados Unidos en medio de un clima político delicado y bajo estrictas medidas de seguridad. Recibido por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el monarca británico protagonizó una puesta en escena cordial que contrastó con las crecientes tensiones entre Londres y Washington, especialmente por el conflicto impulsado por la administración estadounidense contra Irán.
La bienvenida, con apretones de manos y sonrisas frente a las cámaras, incluyó un té junto a la primera dama y un recorrido por las colmenas del predio presidencial. Sin embargo, detrás del protocolo, la relación bilateral atraviesa una fase incómoda.
Trump ha criticado abiertamente la negativa del Reino Unido a acompañar su estrategia militar, lo que obligó a Carlos III a desplegar una sutil diplomacia para evitar fricciones públicas.
La visita, concebida para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia estadounidense, se vio además alterada por un nuevo episodio de violencia: un intento de atentado contra Trump ocurrido días antes elevó aún más el nivel de alerta. Como consecuencia, la agenda real fue cuidadosamente controlada, con escaso contacto con la prensa.
Durante su estadía, el rey mantendrá hoy martes reuniones en el Despacho Oval y participará de una cena de Estado, además de dirigirse al Congreso, un gesto de alto valor simbólico que no se repetía desde 1991. Luego viajará a Nueva York para visitar mañana el memorial del 11-S y concluirá su gira en Bermudas.
El viaje representa también un desafío personal para Carlos III, de 77 años, quien continúa en tratamiento contra el cáncer. Aun así, su rol como figura moderadora será clave en un momento de tensión transatlántica. Mientras tanto, la polémica en torno al caso Epstein y el pasado vínculo del príncipe Andrés añade un telón de fondo incómodo a una visita que busca reforzar una alianza histórica, hoy más frágil que nunca.
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