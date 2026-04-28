Histórico rezo entre el Papa y la arzobispa de Canterbury

En un gesto inédito, el papa León XIV oró en el Vaticano junto a la arzobispa de Canterbury Sarah Mullally, primera mujer en liderar la Iglesia de Inglaterra. El encuentro simboliza un avance en el diálogo entre católicos y anglicanos, históricamente divididos desde la ruptura de 1534. Ambos líderes reconocieron diferencias profundas, especialmente sobre la ordenación femenina, pero coincidieron en la necesidad de tender puentes. León XIV prometió continuar el esfuerzo por acercar posiciones, aun cuando los desacuerdos parezcan difíciles de resolver.

Tras reunirse en el Palacio Apostólico, compartieron un momento de oración conjunta, interpretado como una señal de unidad ante un mundo marcado por conflictos y tensiones. Mullally destacó la importancia de trabajar por el bien común y llevar un mensaje de esperanza. El gesto refuerza una tradición de acercamiento iniciada en el siglo XX y cobra especial relevancia en un contexto de cambios sociales y desafíos globales que interpelan a ambas Iglesias.