Imputado por intento de asesinato de Trump

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El sospechoso de disparar durante una gala de medios en Washington fue imputado por intento de asesinato del presidente Donald Trump, en un caso que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en actos oficiales. Cole Allen, de 31 años, enfrenta además dos cargos vinculados a armas de fuego y podría recibir cadena perpetua si es hallado culpable.
El ataque ocurrió durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado pasado en un hotel Hilton de Washington, donde se encontraban Trump, la primera dama, el vicepresidente y decenas de funcionarios y legisladores.
Según la fiscalía, el acusado intentó superar los controles de seguridad portando una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos. Cámaras de vigilancia lo muestran corriendo hacia un nivel superior del edificio antes de ser interceptado.
Tras un breve intercambio de disparos con agentes, fue reducido en el lugar sin lograr acercarse al mandatario ni a los invitados. Un agente recibió un impacto a corta distancia, pero su chaleco antibalas evitó heridas graves. Trump fue evacuado de inmediato por el Servicio Secreto, en medio de escenas de confusión y alarma.
Las autoridades sostienen que Allen habría actuado como un “lobo solitario”, aunque se investigan sus motivaciones. Versiones preliminares indican que habría redactado un manifiesto con contenido anticristiano y enviado mensajes a su familia antes del ataque, en los que hablaba de objetivos “priorizados”. El fiscal interino Todd Blanche afirmó que el sospechoso apuntaba a miembros de la administración.
Desde la Casa Blanca, se responsabilizó al “clima de odio político” por el episodio, mientras Trump relativizó el hecho al señalar que no sintió miedo durante el tiroteo. El caso reabre el debate sobre la violencia política en Estados Unidos.
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Esto, sobre todo tras el intento de asesinato sufrido por el mandatario en 2024 durante un mitin en Pensilvania y otro incidente posterior en un campo de golf en Florida.
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