Se extiende el ciclo delictivo con un golpe en un jardín

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a una institución educativa de Ensenada. Delincuentes ingresaron durante la madrugada al Jardín de Infantes N° 904, en 124 y 530, donde provocaron destrozos y sustrajeron distintos elementos de valor y mercadería.

El episodio fue advertido cerca de las 07.00, cuando personal auxiliar llegó al establecimiento y encontró todo revuelto. Los autores del hecho habrían ingresado tras romper una ventana de la cocina que da al patio, previo dañar un alambrado perimetral, para luego forzar también una puerta de aluminio y acceder al interior del edificio.

Una vez adentro, los intrusos revolvieron distintos sectores. En la cocina se constató el faltante de electrodomésticos como procesadoras y una batidora, además de alimentos. También ingresaron a la dirección, de donde sustrajeron un proyector, y a las salas, donde dejaron muebles abiertos y objetos fuera de lugar.