Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Ensenada

Se extiende el ciclo delictivo con un golpe en un jardín

Se extiende el ciclo delictivo con un golpe en un jardín
28 de Abril de 2026 | 03:13
Edición impresa

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a una institución educativa de Ensenada. Delincuentes ingresaron durante la madrugada al Jardín de Infantes N° 904, en 124 y 530, donde provocaron destrozos y sustrajeron distintos elementos de valor y mercadería.

El episodio fue advertido cerca de las 07.00, cuando personal auxiliar llegó al establecimiento y encontró todo revuelto. Los autores del hecho habrían ingresado tras romper una ventana de la cocina que da al patio, previo dañar un alambrado perimetral, para luego forzar también una puerta de aluminio y acceder al interior del edificio.

Una vez adentro, los intrusos revolvieron distintos sectores. En la cocina se constató el faltante de electrodomésticos como procesadoras y una batidora, además de alimentos. También ingresaron a la dirección, de donde sustrajeron un proyector, y a las salas, donde dejaron muebles abiertos y objetos fuera de lugar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

El Lobo clasificó gracias al resultado de Huracán

Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes

Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo

Avanza el proyecto para una planta de gas en Puerto La Plata

Designan nueva funcionaria municipal

VIDEO. Interna al rojo vivo en el PJ: nuevo cruce por el reparto de alimentos

Las empresas de micros entraron en “emergencia”

Piden indagar al titular de ARCA por presunto lavado y evasión
Últimas noticias de Policiales

“Pyme tumbera”: denuncian comercio ilegal y “sectores vip” en la Unidad 9

Investigan a un profesor de boxeo por una serie de presuntos abusos

En el Barrio La Loma se cansaron de la inseguridad

Carrera criminal, en pausa por un traspié en Berisso
Espectáculos
“La casa de los espíritus”: los fantasmas vuelven a la pantalla
Preocupada por la IA, Taylor Swift busca patentar su voz
“Nueve Reinas”: de Buenos Aires a Madrid
Shakira en Rio: se retomó el montaje tras la tragedia
El íntimo último adiós a Adolfo Aristarain
Deportes
Boca en Brasil: por un nuevo paso en la Copa Libertadores
Se espera el récord de hinchas en el Mineirao
“Boca es la medida para recuperarnos”
“Juegue quien juegue tenemos una indentidad”
El Lobo clasificó gracias al resultado de Huracán
La Ciudad
Las empresas de micros entraron en “emergencia”
VIDEO. Paro docente: colegios sin clases y adhesión dispar en facultades
Abril terminará con temperaturas de invierno
Llegó el frío... ¿y las vacunas?: alertan falta de antigripales en La Plata
Continúan los operativos de salud en los barrios
Información General
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes
Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo
De 1.000 a 150 empleados: el drástico plan de Sturzenegger para "modernizar" el SMN
Programadores: su demanda no cae pese a la IA
La morosidad en Mercado Pago se cuadruplicó

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla