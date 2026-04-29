Racing y Riestra vuelven a tener acción

Por la tercera fecha de la instancia de grupos, Racing y Riestra volverán a tener rodaje por Copa Sudamericana. Por el lado de la Academia, visitará a Caracas en Venezuela a partir de las 19:00 hs, mientras que Riestra recibirá a Montevideo City Torque en el Nuevo Gasómetro en el mismo horario.

Los dirigidos por Gustavo Costas, vienen de perder ante Botafogo como locales y deberán ir a suelo venezolano a recuperar los puntos perdidos en Avellaneda, para ganar mayor tranquilidad para el futuro. Además, necesita ganar para sumar calma luego de sufrir días turbulentos por la racha de cuatro encuentros sin ganar en el torneo argentino, incluido el clásico ante Independiente, lo que provocó que en el empate ante Barracas del pasado fin de semana, hubiera cantos hacia la comisión directiva presidida por Diego Milito. Enfrente, los Demonios Rojos quieren conservar su invicto en la actual Sudamericana, donde viene de empatar en Brasil ante Botafogo 1-1 y ganarle en la capital venezolana a Independiente Petrolero de Bolivia por 1-0.

Respecto a Riestra, quiere sumar las primeras tres unidades en su primera participación a nivel internacional, ya que viene de empatar ante Palestino y perder en Porto Alegre ante Gremio. Si bien hoy por hoy el foco esta puesto en sumar la mayor cantidad de puntos en el plano local donde viene de lograr su primer triunfo en todo el campeonato ante Independiente al vencerlo 2-0, lo que le sirvió para tomar un poco de aire en su lucha por salir del fondo de la tabla anual y no complicarse con el descenso de cara a fin de año, el Malevo quiere soñar con superar la fase de grupos en su debut continental. Su contrincante, el líder del grupo F, viene de ganar sus dos partidos, ante Gremio 1-0 en Uruguay y ante Palestino en Chile.