(Medellín, enviado especial).- En la previa del debut de Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores 2026, desde Medellín llegó una muestra clara del cariño que dejó Edwuin Cetré en su paso por Independiente Medellín.

En una recorrida realizada por EL DIA, hinchas del conjunto colombiano no dudaron en destacar al delantero, a quien consideran un jugador clave y muy querido por la gente.

“Un jugador demasiado honesto, se ganó el cariño de la hinchada por su entrega, por sus goles y por su simpatía”, expresó uno de los simpatizantes, resumiendo el sentimiento generalizado.

Cetré, que tuvo un paso destacado durante el segundo semestre de 2023, dejó una huella profunda en el club. “Es de los mejores recuerdos que tenemos. Lo estamos esperando para que vuelva algún día”, agregaron.

Las cualidades del atacante fueron otro de los puntos más mencionados: su velocidad, su picardía y su compromiso dentro del campo de juego. “Tenía mucha entrega y una gran comunión con la hinchada”, señalaron.

Incluso, varios reconocieron que su salida todavía se siente: “Yo lo extrañé mucho”, confesó otro fanático.

Pero el reconocimiento va más allá de lo futbolístico. Para muchos, Cetré alcanzó un estatus especial en poco tiempo: “Para nosotros es un ídolo. En seis meses demostró lo que representa para un equipo”.

De cara al cruce de esta noche, también anticiparon cómo será recibido si le toca pisar el campo: “Con aplausos, con cánticos… todo el mundo va a estar alabando su nombre. Lo que hizo acá es para no olvidar”.

Así, mientras Estudiantes pone primera en la Libertadores, en Medellín el nombre de Edwuin Cetré sigue generando respeto, admiración y una conexión que parece intacta.