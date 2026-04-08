Benito, el perro que espera a un dueño que ya no volverá

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La muerte de Néstor Daniel Copoletti dejó una escena paralela que golpea con la misma fuerza que el propio hecho. En la puerta de la casa, ajeno a la lógica de la violencia pero atravesado por la ausencia, Benito espera. Echado sobre el piso, inmóvil por momentos, con la mirada perdida hacia el interior de la vivienda, el perro parece sostener una vigilia silenciosa, como si en cualquier instante su dueño fuera a cruzar nuevamente esa puerta. Durante la recorrida de este diario por el lugar, Jorge, un vecino, se acercó a dejarle comida. Fue entonces cuando puso en palabras lo que muchos sienten. “Daniel era una persona muy sensible con el sufrimiento animal e hizo muchas cosas por los perros, incluso cosas que no estaban dentro de sus posibilidades”, contó.
Benito no siempre vivió allí. Copoletti lo rescató hace unos años, en pleno invierno, cuando estaba en la calle junto a una perra que había tenido once crías. Con esfuerzo, logró que todos fueran adoptados. Pero Benito se quedó. Desde entonces, se convirtió en su compañero inseparable. Hoy, esa historia se transforma en una espera que duele. “Esperemos que Benito pueda conseguir una familia, sería bueno que alguien lo pueda adoptar y no se quede solo”, sostuvo Jorge, mientras lo alimentaba.
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